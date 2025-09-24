晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》搞砸大谷翔平6局8K超好投！道奇牛棚又放火慘寫隊史最爛紀錄

2025/09/24 17:23

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雖然對響尾蛇繳出相隔776天的優質先發，但牛棚再度放火，大谷不只問天無緣本季第2勝，終場道奇還以4：5慘遭逆轉落敗，還寫下隊史最糟紀錄。

「投手大谷」今天先發6局用91球，被敲5安，賞8次三振，賽後防禦率降至2.87，最快丟到101.2英哩（約162.8公里）。然而第7局牛棚接手後，左投崔爾（Jack Dreyer）與火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）單局失掉3分，儘管左投費西亞（Alex Vesia）8局登板無失分，但終結者史考特（Tanner Scott）關門失敗，遭到佩多摩（Geraldo Perdomo）敲再見安打，吞下本季第10次救援失敗。

《NBC Los Angeles》記者杜阿爾特（Michael J. Duarte）在X上表示，如果沒有史考特那10次救援失敗，道奇現在應該能以3場比賽的差距高居大聯盟戰績龍頭，且這還不包含其他後援投手的救援失敗次數；而道奇本季一共發生26次救援失敗，就算只扣掉一半，道奇仍同樣是大聯盟戰績龍頭。

杜阿爾特進一步點出，根據《Fangraphs》數據，道奇牛棚本季已經失掉304分自責分，創下隊史單季最糟紀錄；而道奇牛棚本季出現96次「崩盤」（Meltdown），意指後援投手表現嚴重降低球隊的WPA（Win Probability Added，勝出機率提升指數、勝出機率差），造成球隊勝算大幅降低，96次同樣寫下隊史最糟。

