晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被近160KM直球砸到臉退場！老虎王牌史庫柏爾：希望弗萊一切安好

2025/09/24 18:08

守護者弗萊今日被速球砸中臉退場。（法新社）守護者弗萊今日被速球砸中臉退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天守護者對上老虎的比賽，老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）面對守護者指定打擊弗萊（David Fry），控球失準直接砸在打者臉上，導致弗萊直接倒地並退場，賽後史庫柏爾也坦言自己已連絡上弗萊，並希望他一切安好。

事件發生在6局下半，一三壘有人的情況下，弗萊擺出短棒準備觸擊，然而沒想到史庫柏爾控球失準，一顆99.1英里（約159.5公里）的速球直接砸中弗萊的臉瞬間倒地，最終讓弗萊退場接受治療並由（George Valera）上場代打。

球團表示，弗萊已經送往醫院接受近一步的檢查，並預計在美國時間周三早上更新他的最新情況，而想起那怵目驚心的畫面，守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）說：「那顆球直接打在他的臉上，我們都在為David以及他的家人祈禱，很慶幸他現在狀況OK，但那真的是一個很驚悚的畫面。」

老虎王牌史庫柏爾在事件發生的當下，也顯露非常懊惱與擔心的神情，他也坦言，看到弗萊陷入困境讓他相當難受，「我已經和他聯繫上了，我很確信他的電話現在都在忙線中，我只是想確保他一切安好，他下場時看起來並未太糟，希望他的狀況能持續保持穩定。」

史庫柏爾繼續補充道：「我希望（美國時間）今晚或周三早上能收到他傳的訊息，確保他一切都好，因為健康比起任何一場棒球比賽，都還要來的重要。」

然而場上經過令人擔心的畫面後，史庫柏爾似乎因此受到影響，隨後投出暴投以及投手犯規，又讓對手擊出滾地球掩護，讓守護者逆轉戰局，終場守護者就以5：2收下勝利，正式逆襲登上美聯中區龍頭寶座。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中