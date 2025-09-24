MLB》被近160KM直球砸到臉退場！老虎王牌史庫柏爾：希望弗萊一切安好

守護者弗萊今日被速球砸中臉退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天守護者對上老虎的比賽，老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）面對守護者指定打擊弗萊（David Fry），控球失準直接砸在打者臉上，導致弗萊直接倒地並退場，賽後史庫柏爾也坦言自己已連絡上弗萊，並希望他一切安好。

事件發生在6局下半，一三壘有人的情況下，弗萊擺出短棒準備觸擊，然而沒想到史庫柏爾控球失準，一顆99.1英里（約159.5公里）的速球直接砸中弗萊的臉瞬間倒地，最終讓弗萊退場接受治療並由（George Valera）上場代打。

球團表示，弗萊已經送往醫院接受近一步的檢查，並預計在美國時間周三早上更新他的最新情況，而想起那怵目驚心的畫面，守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）說：「那顆球直接打在他的臉上，我們都在為David以及他的家人祈禱，很慶幸他現在狀況OK，但那真的是一個很驚悚的畫面。」

老虎王牌史庫柏爾在事件發生的當下，也顯露非常懊惱與擔心的神情，他也坦言，看到弗萊陷入困境讓他相當難受，「我已經和他聯繫上了，我很確信他的電話現在都在忙線中，我只是想確保他一切安好，他下場時看起來並未太糟，希望他的狀況能持續保持穩定。」

史庫柏爾繼續補充道：「我希望（美國時間）今晚或周三早上能收到他傳的訊息，確保他一切都好，因為健康比起任何一場棒球比賽，都還要來的重要。」

然而場上經過令人擔心的畫面後，史庫柏爾似乎因此受到影響，隨後投出暴投以及投手犯規，又讓對手擊出滾地球掩護，讓守護者逆轉戰局，終場守護者就以5：2收下勝利，正式逆襲登上美聯中區龍頭寶座。

Oh my god, I hope David Fry is okay. What a terrible scene in Cleveland. pic.twitter.com/00Kx2JOSYF — Dillard Barnhart （@BarnHasSpoken2） September 24, 2025

