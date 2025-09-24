MLB》大聯盟啟用電子好球帶恐怕對洋基不利？曾批評的布總給出看法

布恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天宣布明年正式引進電子好球帶，曾在春訓對此系統提出反對意見的洋基總教練布恩（Aaron Boone），今天賽前受訪也對聯盟即將帶來的另一項新變革給出看法。

電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，每隊將有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動補發一次挑戰。

請繼續往下閱讀...

洋基總教練布恩在春訓期間就曾對ABS系統提出批評，甚至強調可能在比賽中遭到濫用的情況。不過今天賽前受訪，布恩對此坦言：「這個系統的到來無可避免，希望這對大聯盟來說是好事一樁。坦白說，整個賽季我對它還無法完全認同，也對實施方式還有點疑慮。但它終究會來，所以希望是好事。」

然而《紐約郵報》撰文指出，電子好球帶系統對洋基來說未必是件好事，因為自2018年開始統計數據以來，洋基捕手群在將好球帶邊緣的球（borderline pitch）接成好球的方面是全大聯盟最出色；截至目前，洋基在捕手偷好球得分（Catcher Framing Runs）累積82分，為全大聯盟之最。

對此布恩表示：「這項技能絕非無關緊要，它會改變這點嗎？也許會，但我還是認為，具備優質偷好球能力的捕手，仍然能在比賽中帶來很多好處。」布恩也認為，對於那些善於挑戰，並懂得用策略去安排挑戰時機的球隊，會有一定程度上的優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法