晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟啟用電子好球帶恐怕對洋基不利？曾批評的布總給出看法

2025/09/24 18:41

布恩。（資料照）布恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天宣布明年正式引進電子好球帶，曾在春訓對此系統提出反對意見的洋基總教練布恩（Aaron Boone），今天賽前受訪也對聯盟即將帶來的另一項新變革給出看法。

電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，每隊將有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動補發一次挑戰。

洋基總教練布恩在春訓期間就曾對ABS系統提出批評，甚至強調可能在比賽中遭到濫用的情況。不過今天賽前受訪，布恩對此坦言：「這個系統的到來無可避免，希望這對大聯盟來說是好事一樁。坦白說，整個賽季我對它還無法完全認同，也對實施方式還有點疑慮。但它終究會來，所以希望是好事。」

然而《紐約郵報》撰文指出，電子好球帶系統對洋基來說未必是件好事，因為自2018年開始統計數據以來，洋基捕手群在將好球帶邊緣的球（borderline pitch）接成好球的方面是全大聯盟最出色；截至目前，洋基在捕手偷好球得分（Catcher Framing Runs）累積82分，為全大聯盟之最。

對此布恩表示：「這項技能絕非無關緊要，它會改變這點嗎？也許會，但我還是認為，具備優質偷好球能力的捕手，仍然能在比賽中帶來很多好處。」布恩也認為，對於那些善於挑戰，並懂得用策略去安排挑戰時機的球隊，會有一定程度上的優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中