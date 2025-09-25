MLB》道奇牛棚氣氛差、佐佐木朗希成救世主？名將看好百哩火球連發

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇牛棚昨天又在比賽後段放火，搞砸大谷翔平6局8K無失分好投，最終遭響尾蛇逆轉輸球。隨著「令和怪物」佐佐木朗希今天歸隊，生涯2038安的球評新井宏昌也看好，或許佐佐木朗希有望拯救道奇牛棚。

昨天道奇4位上場的後援投手當中，僅費西亞（Alex Vesia）沒有失分，但他仍出現2次四壞保送，新井宏昌表示，他感覺道奇牛棚出現了負面連鎖反應，氣氛不佳；另一方面，佐佐木朗希今天正式重返名單，預計將會從牛棚出發。

對此新井宏昌表示，總教練羅伯斯（Dave Roberts）一定很希望有人能在牛棚挺身而出，「而佐佐木朗希在3A有時能催到100英哩，有時不行，但大部分投手在大聯盟投球專注度會更高，球速也會提升，如果佐佐木朗希以牛棚出發投短局數，連續出現100英哩以上火球的機率很高。」

雖然外界擔心佐佐木朗希在日職時期從未以後援身分登板，但新井宏昌認為：「對於今年先發無法完全掌控比賽的佐佐木來說，專注投1局反而更容易發揮優勢。如果在例行賽期間測試讓他後援，能繳出1局無失分的表現，那他很可能會獲得在季後賽上場的機會。」

