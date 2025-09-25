晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇牛棚氣氛差、佐佐木朗希成救世主？名將看好百哩火球連發

2025/09/25 06:51

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇牛棚昨天又在比賽後段放火，搞砸大谷翔平6局8K無失分好投，最終遭響尾蛇逆轉輸球。隨著「令和怪物」佐佐木朗希今天歸隊，生涯2038安的球評新井宏昌也看好，或許佐佐木朗希有望拯救道奇牛棚。

昨天道奇4位上場的後援投手當中，僅費西亞（Alex Vesia）沒有失分，但他仍出現2次四壞保送，新井宏昌表示，他感覺道奇牛棚出現了負面連鎖反應，氣氛不佳；另一方面，佐佐木朗希今天正式重返名單，預計將會從牛棚出發。

對此新井宏昌表示，總教練羅伯斯（Dave Roberts）一定很希望有人能在牛棚挺身而出，「而佐佐木朗希在3A有時能催到100英哩，有時不行，但大部分投手在大聯盟投球專注度會更高，球速也會提升，如果佐佐木朗希以牛棚出發投短局數，連續出現100英哩以上火球的機率很高。」

雖然外界擔心佐佐木朗希在日職時期從未以後援身分登板，但新井宏昌認為：「對於今年先發無法完全掌控比賽的佐佐木來說，專注投1局反而更容易發揮優勢。如果在例行賽期間測試讓他後援，能繳出1局無失分的表現，那他很可能會獲得在季後賽上場的機會。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中