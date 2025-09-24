晴時多雲

體育 棒球 業餘

人物側寫》亞錦賽陳敏賜狂轟猛打威震業餘棒壇 曾有球團評估找他回職棒

2025/09/24 18:26

人物側寫》亞錦賽陳敏賜狂轟猛打威震業餘棒壇 曾有球團評估找他回職棒台灣隊陳敏賜。（資料照，棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕亞錦賽台灣隊長陳敏賜昨天7局下對南韓轟出再見全壘打，助隊以10：0「扣倒」對手，今天對香港之戰他續扛4棒一壘手，35歲的陳敏賜職業生涯走來一路顛簸，後來在業餘球界闖出一片天，不願向命運低頭的故事激勵人心。

2010年底當時就讀台體大的陳敏賜獲西雅圖水手青睞，以15萬美元簽約金和投手身分踏上旅美之路，只是發展並不順遂，2015年投入中職季中選秀獲Lamigo桃猿第8輪指名，後來棄投從打，曾拿下中職二軍全壘打王和中繼王，由於投打表現並不穩定，2018年球季結束遭釋出，隔年投效台中市成棒隊（現台中台壽霸龍）至今。

陳敏賜以打者身分狂轟猛打威震業餘棒壇，橫掃大小個人獎項，曾拿下甲組成棒春季聯賽全壘打、打點王，以及爆米花聯盟全壘打、打點、打擊王，更曾在盃賽連4場開轟，連兩場轟出單場雙響砲，堪稱近年業餘球界「最暴力打者」、「用全壘打寫日記的男人」。

陳敏賜離開職棒圈後有兩大目標，第一是靠手中球棒轟回職棒，第二是打國際賽，之前他受訪時曾透露，「我想打回職棒，只是沒球團接觸，只能把自己準備好。」事實上，幾年前確實有職業球團打算找陳敏賜助陣，只是後來評估他年紀偏大而放棄網羅。

陳敏賜表示，周遭很多人都說他應該有能力打回職棒，但始終沒有球團接觸，在業餘這幾年從來不敢也不願懈怠，訓練和比賽都嚴格自我要求，等待機會降臨的一天。

拔劍四顧心茫然，陳敏賜自知現在職棒選才年輕化，重返職業舞台機會愈來愈渺茫，近年他的目標很務實，每次業餘大賽拚個人獎，努力拚進國家隊，如果留在業餘希望能一直打下去，「高國慶學長在職棒打到40幾歲，我把他視為目標。」

回首來時路，陳敏賜說，打職棒壓力很大，來到業餘心境比較輕鬆一點，但還是很努力地訓練、比賽，進國家隊一直是個人目標，因此時時刻刻都不能鬆懈。

★陳敏賜 小檔案

生日 : 1989.12.6（35歲）

身高/體重 : 191公分 / 96公斤

出生地族裔: 台東阿美族

守位 / 投打習慣 : 一壘手、外野手 / 右投右打

職棒資歷 : 美職西雅圖水手（2011-2014）→Lamigo桃猿（2015-2018）

現效力成棒隊 : 台中台壽霸龍（2019-）

國際賽資歷 : 2008年世界大學棒球錦標賽

2019、 2025年亞錦賽

2023年杭州亞運

甲組成棒個人獎項 : 2020、2021、2022、2024年爆米花聯盟全壘打王

2020、2022、2024年爆米花聯盟打點王

2020年爆米花聯盟打擊王

2019、2023年春季聯賽全壘打王

2021、2023年春季聯賽打點王

2022年城市棒球對抗賽全壘打、打點王

