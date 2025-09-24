晴時多雲

體育 籃球 學生籃球

U16女籃亞洲盃》爆冷！南韓被菲律賓壽星絕殺 小組賽0勝遭淘汰

2025/09/24 18:48

菲律賓在U16女籃亞洲盃絕殺南韓。（取自FIBA官網）菲律賓在U16女籃亞洲盃絕殺南韓。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣/綜合報導〕菲律賓今在U16女籃亞洲盃靠壽星雷耶絲（Tiffany Reyes）的絕殺跳投，以77：75氣走南韓，搶下團隊在A級的隊史首勝，以A組第3挺進4強附加賽。

菲律賓本屆從B級升上A級，首戰以81分差不敵澳洲，昨也以48：74輸給台灣隊，今與同為2敗的南韓正面交鋒，雙方你來我往，以56：57落後進入決勝節的菲律賓，末節打出一波13：3的強勢開局，但南韓隊展現韌性逐漸縮小差距，菲律賓在倒數10秒靠罰球戰成75：75平手，接著雷耶絲在倒數2秒用假動作晃開對手防守，在鐘響前跳投命中，幫助球隊戲劇性帶走勝利。

187公分的後衛雷耶絲今正好迎來15歲生日，此役攻下全隊次高16分，演出準絕殺後也興奮與全隊抱在一起開心慶祝，小組賽拿下2勝1負的菲律賓確定以分組第3晉級。

南韓隊在U16女籃亞洲盃最佳成績是2011年拿下銀牌，上次打進4強是2022年勇奪銅牌，不過此屆卻意外在小組賽1勝難求，接下來將與B組爐主進行7-8排名賽，必須全力搶勝避免墊底落入B級。

雷耶絲幫助菲律賓在U16女籃亞洲盃絕殺南韓。（取自FIBA官網）雷耶絲幫助菲律賓在U16女籃亞洲盃絕殺南韓。（取自FIBA官網）

