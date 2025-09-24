南韓賽》挑戰賽史最多冠！球后安洗瑩首輪告捷 16強將碰台灣好手邱品蒨

安洗瑩。（資料照，歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今在超級500系列南韓羽球公開賽女單首輪，以21：14、21：9輕取世界排名37的馬來西亞女將蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），朝賽史第3冠邁進。

安洗瑩本季表現銳不可當，本季已經收下馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽和中國大師賽冠軍，豪取7冠只輸過4場，今年更抱持巡迴賽決賽百分之百的奪冠完美紀錄。

請繼續往下閱讀...

安洗瑩本週要在家鄉捍衛女單冠軍，南韓賽首輪對上22歲的馬來西亞女將蕾莎娜，兩人過去曾在蘇迪曼盃交手過1次，由小安輕鬆獲勝，今天再度碰頭，兩人首局在技術暫停前纏鬥至11：8，但安洗瑩之後連拿5分拉開差距，以21：14勝出，第2局展現球后實力，打得對手難以招架，最終以21：9勝出，只花了36分鐘就晉級16強。

安洗瑩16強的對手將是世界排名第24名的台灣好手邱品蒨，兩人過去曾對戰過2次，安洗瑩全勝佔足上風。安洗瑩曾在2022年和2023年達成南韓賽2連霸的壯舉，而她有望挑戰賽史女單最多冠的紀錄，前輩方銖賢曾在1993、1994和1996年封后，累積3冠為賽史女單之最。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法