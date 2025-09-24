晴時多雲

體育 籃球 其它

籃球》三義之光徐詩涵電信公益活動回母校 有很多感觸

2025/09/24 20:29

徐詩涵（右）剛好在教師節前夕回到母校，送花給教練鄭卉如（中）。（記者林岳甫攝）徐詩涵（右）剛好在教師節前夕回到母校，送花給教練鄭卉如（中）。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／苗栗報導〕中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動，今天全隊一起來到主控徐詩涵的母校苗栗三義高中，近年成為國家隊固定成員的徐詩涵也大方分享心路歷程，希望藉由自身故事鼓勵學弟、學妹。

電信女籃今日全隊到齊，除了徐詩涵進行分享外，全隊也下場和學生進行籃球趣味活動，中華電信基金會也贈送30顆籃球及籃球裝備等給學校。

從小就在三義長大，徐詩涵小學三年級愛上籃球，加上姊姊也有打球，以及媽媽會有帶她到苗栗巨蛋觀賞SBL比賽，讓她從小就立志要打球，「我之前還有翻到我小學的學習單，我真的在上面寫我以後長大要打籃球、當國手。」

徐詩涵在三義國中時期只打乙組，再來則是進入苗栗高商也在HBL甲級舞台綻放光芒，之後台灣師大、中華電信都是陣中主力，近年也成為國家隊常客，曾代表台灣參加杭州亞運3X3賽事。

這次難得回學校，可惜因少子化關係，三義高中附設國中部已經沒有籃球隊，即使體育館沒有太多變化，但以前的球具室也變成倉庫，令徐詩涵直呼可惜。

徐詩涵希望藉由自己的故事鼓勵學弟、學妹，畢竟三義地區的籃球風氣其實很興盛，而她當然也會繼續努力，期待明年能代表台灣參加名古屋亞運，目標是要成為5X5女籃國手。

