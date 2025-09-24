籃球》徐詩涵從小就不服輸 國中教練爆料她的小故事

中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動來到徐詩涵的母校苗栗三義高中。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／苗栗報導〕中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動，今天全隊一起來到主控徐詩涵的母校苗栗三義高中，近年成為國家隊固定成員的徐詩涵也大方分享心路歷程，希望藉由自身故事鼓勵學弟、學妹。

徐詩涵則回憶自己其實從國小就很喜歡打籃球，也是跟一群男同學開始打3X3，沒有想到自己近年也成為國家隊常客，

身為徐詩涵國中教練的鄭卉如，以堅持、自律、永不放棄形容徐詩涵，或許就因這樣的個性，才讓她能從苗栗高商一路打出名堂，如今也成為國家隊常客。

過去也是金甌女中、輔仁大學球員的鄭卉如，談到徐詩涵這位昔日愛徒，鄭卉如爆料，徐詩涵跟大一屆的姐姐有同隊過，結果姐妹竟然還可以吵架，「徐詩涵都會去糾正姊姊的錯，但姊姊當然也會不甘示弱回擊，不過徐詩涵更有自信，就因這樣的個性，才讓徐詩涵如今能有成就。」

可惜現在三義高中附設國中已經沒有籃球隊，鄭卉如坦言，她當年剛到三義服務每一年級還有8班，如今都剩下4個班，因此想要組球隊就遇上困難，且這裡又屬山區連練球也辛苦，或許可以改建立社團性質的球隊。

