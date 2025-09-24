晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》徐詩涵從小就不服輸 國中教練爆料她的小故事

2025/09/24 21:13

中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動來到徐詩涵的母校苗栗三義高中。（記者林岳甫攝）中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動來到徐詩涵的母校苗栗三義高中。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／苗栗報導〕中華電信女籃舉辦多年的「愛與關懷」公益巡迴活動，今天全隊一起來到主控徐詩涵的母校苗栗三義高中，近年成為國家隊固定成員的徐詩涵也大方分享心路歷程，希望藉由自身故事鼓勵學弟、學妹。

徐詩涵則回憶自己其實從國小就很喜歡打籃球，也是跟一群男同學開始打3X3，沒有想到自己近年也成為國家隊常客，

身為徐詩涵國中教練的鄭卉如，以堅持、自律、永不放棄形容徐詩涵，或許就因這樣的個性，才讓她能從苗栗高商一路打出名堂，如今也成為國家隊常客。

過去也是金甌女中、輔仁大學球員的鄭卉如，談到徐詩涵這位昔日愛徒，鄭卉如爆料，徐詩涵跟大一屆的姐姐有同隊過，結果姐妹竟然還可以吵架，「徐詩涵都會去糾正姊姊的錯，但姊姊當然也會不甘示弱回擊，不過徐詩涵更有自信，就因這樣的個性，才讓徐詩涵如今能有成就。」

可惜現在三義高中附設國中已經沒有籃球隊，鄭卉如坦言，她當年剛到三義服務每一年級還有8班，如今都剩下4個班，因此想要組球隊就遇上困難，且這裡又屬山區連練球也辛苦，或許可以改建立社團性質的球隊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中