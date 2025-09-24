MLB》完全被摸透了！ 痛批史考特配球太單調 美媒分析被打爆原因

道奇明星終結者史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）今天在9局下登板關門放火，終場遭對手以5：4逆轉吞敗。當地的轉播單位「SportsNet Los Angeles」賽後痛批史考特的配球過於單調，並點出他被打爆的原因。

史考特9局下登板關門，一上來丟觸身球、保送，讓響尾蛇無人出局攻占一、二壘，響尾蛇靠犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，響尾蛇巴洛薩（Jorge Barrosa）敲高飛犧牲打追平。響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）敲再見安打，讓道奇苦吞敗戰。史考特後援0.2局失2分，吞本季第4敗，賽後防禦率為4.91。這是史考特本季第10次砸鍋，高居聯盟救援失敗王。

「SportsNet Los Angeles」球評海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）表示：「史考特的所有球都往內角投，他沒有任何配球，外角！高角度！內角！必須要改變打者的視線啊！」

另一名球評的204勝前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）分析，史考特的腰與肩膀幾乎同時轉動，讓打者更容易看清楚他的出手，而他的大部分好球都投在相同路線，對右打者而言，球大多落在內角或紅中下面，對左打者則是內角低的變化球，結果就是右打者根本不用擔心外角低的球，這不只是失投問題，而是整個球路和配球都被摸透了。

