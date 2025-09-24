高球》建大輪胎盃首輪 陳宇茹、陳伶潔暫並列第3

陳宇茹。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕2025建大輪胎盃今於台中國際高爾夫球場完成首輪賽程，102位海內外好手得益於晴朗舒服的天氣火力全開，其中泰國女將喬爾切娃（Cholcheva Wongras）與帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）前9洞便已穩穩佔據領先組位置，本輪結束後皆以低於標準桿6桿的66桿並列第1。台灣女將陳伶潔、陳宇茹則靠著穩定的鐵桿表現，在本回合後半段提升至前段班，終場與泰國選手查卡西姆（Chakansim Khamborn）一同繳出67桿並列第3名，暫以1桿之差緊追在後。

上個月在TRUST GOLF Asian Mixed第二站拿下女子球員最佳的並列第5名成績，喬爾切娃相隔月餘再度來到女子台巡賽以佳績於首輪開張，對於今天週三的表現以及球場的優質環境她皆感到滿意，「相較於昨天的雨勢，今天天氣真的很好，球道上也不太起風，加上果嶺速度適中，所以打起來相當舒服。今天出發之後普遍能夠穩穩抓鳥，後九來到第四洞也進一步體現今天的好狀態，開球的品質相當理想，為第二桿攻果嶺製造相當不錯的距離和角度，最後9呎推桿也能夠順利推進，這記老鷹也幫助自己的名次向前推進。」

請繼續往下閱讀...

目前世界排名170名的喬爾切娃希望能夠在後面兩輪做好今天執行好的場上策略，每一桿都能輕鬆處理且獲得好的結果，讓自己今年除拿下泰巡和奧巡賽冠軍外，還能在台巡戰場添上一勝。

目前在台灣已累積10勝，今年已有3冠入袋的帕查拉朱達同樣享受首日在台中國際球場的美好時光，本回合雖然慢熱導致出發後前6洞連續平標準桿，但最終成績卡上還是記下7鳥，整日僅吞1柏忌，幫助自己順利打出好彩頭，「上禮拜在韓巡的韓亞銀行集團錦標賽打得很不舒服甚至退賽，所以希望透過建大輪胎盃重新建立信心，雖然一開幾洞有點悶，但我始終打得很強勢，前九的最後三洞連抓3鳥，自信心很快就回歸，感覺上就和前幾天有天壤之別！」

帕查拉朱達的開球上球道率百分之百，標準桿上果嶺率也高達88.9%，木桿與鐵桿同樣犀利，展現絕佳的觸球紮實度，這也促使她在後半場繼續追加大量小鳥，並且迅速登上並列第一位。

今年渴望為生涯添第4勝的陳伶潔也因為球場絕佳的條件，獲得優質表現的機會：「現在球道上的草變得更為綿密，所以能夠把球打得更紮實，加上昨天下雨，果嶺也變得更軟、更好停球。可惜出發後前面幾洞還在摸索力道，普遍都推短了，後面才逐漸改善，不管怎樣，今天其他方面還是不錯的，有12洞開球上球道，即便遇到比較長的五桿洞，第二桿以後的接桿也都很輕鬆順利。」

另一位並列第3名的陳宇茹亦靠著開球和球道上鐵桿的精準發揮，全場進帳6鳥，幫助自己在首日打進絕佳排名：「之前去泰國比賽前便調整揮桿動作，木桿距離已經提升，最近超過一個月沒參賽，感覺鐵桿也變得更遠，而且心態上也更容易進入狀況。今天比較可惜的就是第14洞的推桿，第一推離洞口不到1碼，接著卻花了三推才進洞！」

2025建大輪胎盃將於明日9月25日進行第二回合賽程，前二回合結束後將取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者）進入最後回合。針對本賽事，博斯高球二台也將在本週六、日12：00至13：00播出賽事精華，熱愛高爾夫運動的觀眾歡迎準時收看。

陳伶潔。（TLPGA提供）

泰國選手帕查拉朱達。（TLPGA提供）

泰國選手喬爾切娃。（TLPGA提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法