西貢女子9號球公開賽》點球大戰力退中國女將傅小芳 世界球后魏子茜逆轉進4強

〔記者許明禮／綜合報導〕世界球后魏子茜今晚在2025年西貢女子9號球公開賽8強戰，歷經一場「點球大戰」後，以3:2險勝中國女將傅小芳挺進4強，明天將和剛奪得成都世界運動會金牌的中國名將韓雨爭奪決賽門票。

上個月首度躍居WPA女子組世界排名第一的魏子茜，在16強賽以4:2、4:2擊敗洪欣妤，8強對上從敗部晉級的傅小芳，首盤雙方激戰至3:3時，傅小芳在進攻8號球時母球洗袋，自由球在手的魏子茜卻在9號球發生致命失誤，3:4將首盤拱手讓人。

魏子茜很快地回神，次盤以4:2扳回一城，但第3盤在3:2聽牌時被追平，比賽進入點球大戰，先進攻的傅小芳兩度失手，魏子茜則連中三元，3:2驚險晉級。

世界排名第4的「大眼妹」周婕妤在16強戰以4:2、4:2手刃愛徒陳佳樺，8強對決三度摘下世界9號球錦標賽冠軍的韓雨，首盤在3:3平手時雖然靠著幸運的跳球，將袋口附近的9號球碰進，4:3先馳得點，但隨後以3:4、1:4連丟2盤，這也是她繼拉斯維加斯女子公開賽之後，今年第二度栽在韓雨桿下。

