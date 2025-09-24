晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

西貢女子9號球公開賽》點球大戰力退中國女將傅小芳 世界球后魏子茜逆轉進4強

2025/09/24 22:34

世界球后魏子茜在8強戰逆轉傅小芳，挺進4強。（取自大會官網）世界球后魏子茜在8強戰逆轉傅小芳，挺進4強。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界球后魏子茜今晚在2025年西貢女子9號球公開賽8強戰，歷經一場「點球大戰」後，以3:2險勝中國女將傅小芳挺進4強，明天將和剛奪得成都世界運動會金牌的中國名將韓雨爭奪決賽門票。

上個月首度躍居WPA女子組世界排名第一的魏子茜，在16強賽以4:2、4:2擊敗洪欣妤，8強對上從敗部晉級的傅小芳，首盤雙方激戰至3:3時，傅小芳在進攻8號球時母球洗袋，自由球在手的魏子茜卻在9號球發生致命失誤，3:4將首盤拱手讓人。

魏子茜很快地回神，次盤以4:2扳回一城，但第3盤在3:2聽牌時被追平，比賽進入點球大戰，先進攻的傅小芳兩度失手，魏子茜則連中三元，3:2驚險晉級。

世界排名第4的「大眼妹」周婕妤在16強戰以4:2、4:2手刃愛徒陳佳樺，8強對決三度摘下世界9號球錦標賽冠軍的韓雨，首盤在3:3平手時雖然靠著幸運的跳球，將袋口附近的9號球碰進，4:3先馳得點，但隨後以3:4、1:4連丟2盤，這也是她繼拉斯維加斯女子公開賽之後，今年第二度栽在韓雨桿下。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中