體育 棒球 MLB

MLB》現役最強打者名不虛傳！ 洋基賈吉追平「打擊之神」偉業

2025/09/25 07:40

賈吉。（資料照）賈吉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）昨日在球隊擊敗白襪確定晉級季後賽的關鍵之役，單場獲得3次四壞保送，其中有2次是故意四壞球，讓賈吉締造一項史詩紀錄。

大聯盟洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）引用《STATS》資料點出，賈吉單場2次故意四壞，讓他本季累積達34次故意四壞保送，追平「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）在1957年的紀錄，成為自1955年美聯實施故意四壞的新高（不過也有些來源指出該年威廉斯只獲得33次故意四壞保送）。

單季故意四壞保送紀錄，是2004年巨人7屆MVP重砲邦茲（Barry Bonds）獲得高達120次故意四壞保送，至今仍是大聯盟難以突破的障礙。

賈吉的34次故意四壞保送是自2010年以來的單季新高，紅雀「普神」普侯斯（Albert Pujols）在2010年曾擔季獲得38次故意四壞保送，同季教士「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）獲得35次故意四壞保送。

洋基隊史單季最高故意四壞保送的次數是1957年曼托（Mickey Mantle）的23次，該紀錄賈吉在7月就已經超越。目前賈吉生涯的故意四壞保送數102次排名隊史第三，僅次於馬丁利（Don Mattingly）的136次與曼托的126次。

今日賽前賈吉出賽147場，展現現役最強打者的身手，敲出49轟，選到120次保送只被三振157次，wRC+高達199，fWAR9.2是全大聯盟最高。

