MLB》洋基「法官」50轟出爐！ 締造史上僅4人達標重砲狂紀錄

2025/09/25 08:35

〔體育中心／綜合報導〕昨天被白襪故意四壞2次的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），今天在2下敲出3分砲，賽季第50轟出爐，寫下大聯盟史上僅4人辦到的超狂紀錄。

賈吉在2局下半鎖定白襪先發投手坎農（Jonathan Cannon）失投的紅中96.6英哩伸卡球，以106.9英哩擊球初速，敲出392英呎超大號全壘打，賽季第50轟達陣。

賈吉生涯曾在2017年、2022年、2024年與今年達標單季50轟，成為自貝比魯斯（Babe Ruth）、索沙（Sammy Sosa）、馬怪爾（Mark McGwire）後，大聯盟史上第4位生涯有4個賽季敲出50轟的球員。

賈吉在2017年敲出52轟，該季他奪下美聯新人王與MVP票選第2名，2022年他以62轟打破美聯單季全壘打紀錄，收下生涯第一座MVP，2024年他敲出58轟，拿下生涯第二座MVP，今年賈吉再次締造50轟賽季，但由於水手鐵捕羅里（Cal Raleigh）的超狂表現，賈吉的MVP連霸之路遭遇強大挑戰。

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

