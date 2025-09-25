MLB》史瓦伯雙響砲拉開與大谷翔平差距！ 費城人8轟炸出新紀錄

史瓦伯單場雙響砲，賽季56轟持續在國聯全壘打王寶座獨走，只差2轟就能追平費城人隊史紀錄。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在延長賽不敵馬林魚的費城人，今天全隊開啟重砲模式，包含索沙（Edmundo Sosa）單場3響砲，史瓦伯（Kyle Schwarber）雙響砲拉開與大谷翔平的差距在內，全場費城人敲出8支全壘打破隊史紀錄，以11：1灌倒馬林魚，這一勝也讓費城人確定首輪輪空，不用打外卡系列戰。

馬林魚今天是先得分的隊伍，他們在2上靠著波姆（Alec Bohm）傳球失誤與瓦格曼（Eric Wagaman）的安打先馳得點，3下史瓦伯敲出賽季第55轟扳平比數，4下索沙與史多特（Bryson Stott）連袂開轟，將比數拉開到3：1。

5下索沙單場第2轟出爐，是發3分砲，7下史瓦伯再次開砲，單場第2轟，本季第56轟將國聯全壘打王的領先幅度拉開到3轟領先，同局波姆、坎普（Otto Kemp）、索沙都開砲，索沙單場3響砲，7局費城人一共灌進5分，將比數拉開到11：1，最終馬林魚就以10分差慘敗。

THREE HOMERS FOR EDMUNDO SOSA!



The @Phillies have set a new franchise record with EIGHT homers tonight! pic.twitter.com/01dOX6b660 — MLB （@MLB） September 25, 2025

費城人先發左投魯薩多（Jesús Luzardo）今天7局好投只被打3支安打，失掉1分非自責分，送出10K沒有四死球，防禦率下降到3.92，收下本季第15勝。

史瓦伯敲出56轟，僅差2轟就能追平霍華德（Ryan Howard）在2006年的單季58轟隊史紀錄。此外，史瓦伯在加入費城人的前4個賽季合計敲出187轟，是在單隊前4季史上第3高，僅次於馬怪爾（Mark McGwire）在紅雀的191轟與貝比魯斯（Babe Ruth）在洋基的189轟。

KYLE SCHWARBER

NO. 56

468 FEET! pic.twitter.com/ZKlIWGsEoF — MLB （@MLB） September 25, 2025

費城人單場8轟寫紀錄，今天開轟的球員由左至右分別是史多特、波姆、史瓦伯、坎普、索沙。（圖片取自費城人X）

