MLB

MLB》塞揚大熱門！海盜王牌史基斯6局7K無失分 ERA再降2以下寫紀錄

2025/09/25 10:17

史基斯。（美聯社）史基斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客對上紅人的海盜，推派火球王牌史基斯（Paul Skenes）先發，在他本季最後一場先發繳出6局無失分外加7次三振，為今年畫下完美句點，也為他能奪下生涯首座塞揚獎增添機會。

史基斯本場用球數85球中有57顆好球，先發6局被敲4支安打沒有失分，送出7K且沒有保送，讓他賽前2.03的防禦率再次壓到2以下來到1.97，成為繼2022年的韋蘭德（Justin Verlander）後，再度出現整季能將防禦率壓在2以下的先發投手，當年韋蘭德的防禦率為1.75。

除此之外，目前23歲的史基斯也成為自1920年活球年代以來，第4位整季防禦率不到2且年紀在23歲以下的選手，與古登（Dwight Gooden，1985年時20歲，ERA1.53）、布魯（Vida Blue，1971年時21歲，ERA1.82）和錢斯（Dean Chance，1964年時23歲，ERA1.65）齊名。

目前暫居大聯盟防禦率王的史基斯，今年累計32場的出賽，187.2局的投球繳出10勝10敗的戰績，送出高達216次三振與魯薩多（Jesús Luzardo）和韋伯（Logan Webb）並列大聯盟第3，同時也是海盜隊史單季最多三振的右投手。

然而史基斯雖然是以勝投候選人身分退場，但紅人8、9兩局分別靠著馬堤（Starling Marte）的場內全壘打與史蒂芬森（Tyler Stephenson）的追平轟，將比賽殺進延長加賽，最終雙方在第11局分出勝負，由海盜以4：3拿下近期的4連勝。

