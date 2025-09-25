中職》中信拚連兩天點亮魔術數字 打擊火力問題待解

中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟最近7戰5敗，原本已經浮現的下半季和年度勝率第1的魔術數字都熄滅，下半季戰績領先樂天桃猿更只剩0.5場勝差，今天如果輸球，有可能被超越，但是如果2連戰橫掃富邦悍將，有機會連兩天分別再點亮年度和下半季封王魔術數字，今天由新洋投韋禮加先發對決鈴木駿輔。

中信目前年度戰績領先統一獅1.5勝差，只要今天贏球，而且統一敗給味全龍，就再度點亮M7；如果中信連贏2場，而且樂天2連戰被台鋼雄鷹橫掃，明天將點亮下半季封王魔術數字M6。

中信本季對戰富邦有15勝6敗的絕對優勢，勝率0.714，今天的先發投手韋禮加，上週一軍初登板雖然吞敗，對台鋼投出6.1局失2分的優質先發內容，只被擊出5支安打；而8月底上到一軍的鈴木，曾對中信先發1場，7局無失分，只被擊出3支安打，投出7次三振，中信今天將有硬仗。

中信近來勝少敗多，主因是打擊火力低迷，最近7場合計只攻下12分，平均1場只有1.7分，要保住領先地位，必須先找回得分能力；此外，中信主戰捕手高宇杰週日在本壘攻防戰中手部受傷，週一下二軍休養，最快10月2日才能重返一軍，所幸第2號捕手林吳晉瑋本週傷癒歸隊，教練團期待在高宇杰缺席期間，林吳晉瑋能扛起場上指揮官的重任。

