晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》中信拚連兩天點亮魔術數字 打擊火力問題待解

2025/09/25 08:49

中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟最近7戰5敗，原本已經浮現的下半季和年度勝率第1的魔術數字都熄滅，下半季戰績領先樂天桃猿更只剩0.5場勝差，今天如果輸球，有可能被超越，但是如果2連戰橫掃富邦悍將，有機會連兩天分別再點亮年度和下半季封王魔術數字，今天由新洋投韋禮加先發對決鈴木駿輔。

中信目前年度戰績領先統一獅1.5勝差，只要今天贏球，而且統一敗給味全龍，就再度點亮M7；如果中信連贏2場，而且樂天2連戰被台鋼雄鷹橫掃，明天將點亮下半季封王魔術數字M6。

中信本季對戰富邦有15勝6敗的絕對優勢，勝率0.714，今天的先發投手韋禮加，上週一軍初登板雖然吞敗，對台鋼投出6.1局失2分的優質先發內容，只被擊出5支安打；而8月底上到一軍的鈴木，曾對中信先發1場，7局無失分，只被擊出3支安打，投出7次三振，中信今天將有硬仗。

中信近來勝少敗多，主因是打擊火力低迷，最近7場合計只攻下12分，平均1場只有1.7分，要保住領先地位，必須先找回得分能力；此外，中信主戰捕手高宇杰週日在本壘攻防戰中手部受傷，週一下二軍休養，最快10月2日才能重返一軍，所幸第2號捕手林吳晉瑋本週傷癒歸隊，教練團期待在高宇杰缺席期間，林吳晉瑋能扛起場上指揮官的重任。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中