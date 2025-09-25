自由電子報
MLB》「法官」雙響砲51轟寫史詩偉業！ 洋基奪90勝並列美東龍頭

2025/09/25 10:40

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天火力全開轟出雙響砲，率隊以8：1痛宰白襪。條紋軍奪下4連勝，目前戰績90勝68敗追平藍鳥，並列美聯東區龍頭。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）雖然在2上先被白襪突破，但打線馬上幫他討回來，2下賈吉轟出中外野3分砲，一棒逆轉戰局，這是賈吉本季第50轟，成為史上第7位連2年達標50轟的球員。

洋基3下攻勢再起，靠著萊斯（Ben Rice）、高德史密特（Paul Goldschmidt）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）安打串聯再添2分。

洋基7局打完握有5：1領先，8下持續追加保險分，葛里遜（Trent Grisham）炸出2分彈，下一棒賈吉背靠背開轟，掃出中右外野陽春彈，單場雙響砲、本季第51轟出爐。

數據指出，這是賈吉生涯第46度單場複數全壘打，追平名人堂神獸曼托（Mickey Mantle）並列隊史第二多，僅次貝比魯斯（Babe Ruth）的68次。

洋基終場以8：1贏球，賈吉4打數敲3安包含2轟，貢獻4分打點，賽後打擊率3成28；佛里德交出7局7K失1分好投，本季第19勝到手。

