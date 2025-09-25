自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》被近160KM速球直擊臉部！守護者弗萊進IL、缺席季後賽

2025/09/25 10:55

弗萊昨日被速球砸中臉退場。（資料照，美聯社）弗萊昨日被速球砸中臉退場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據守護者球團消息指出，昨天比賽被速球直擊臉部的指定打擊弗萊（David Fry），根據檢查結果顯示為左側臉部與鼻骨骨折，被放入10天傷兵名單。

昨日守護者與老虎的比賽，6局下半一三壘有人的情況下，弗萊擺出短棒準備觸擊，然而沒想到老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）控球失準，一顆99.1英里（約159.5公里）的速球直接砸中弗萊的臉瞬間倒地，最終讓弗萊退場接受治療，賽後被診斷出臉部與鼻骨骨折，預計將休息6到8周的時間，若守護者如願進入季後賽，弗萊也將會因傷缺席。

總教練瓦格特（Stephen Vogt）在美國時間週二晚上到醫院探訪弗萊，並坦言弗萊的精神很好，「他的家人正在過來的路上，很快就能跟家人團聚了。不過這個養傷的路程仍需要花點時間，我們雖然知道發生什麼事，但我們不確定具體的情況，需要一點時間，因此我們不會讓他參與比賽。」

而除了瓦格特外，史庫柏爾也一同來到醫院探望，他也如願收到弗萊傳給他的訊息，也謝謝他能到醫院探望自己，「顯而易見，那顆球我絕對不是故意的，但對於那個情況我仍然要向他致歉。」

為了填補弗萊的空缺，守護者從小聯盟3A拉上羅德里奎茲（Johnathan Rodríguez），他今年在大聯盟有過28場出賽，打擊三圍.167/.214/.303，1轟與6分打點。

