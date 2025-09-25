MLB》吉田正尚砲轟薛哲！紅襪王牌8局6K奪18勝、力拚重返季後賽

克羅切8局6K好投奪勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）今天對上分區競爭者藍鳥，繳出8局6K無失分好投，奪下賽季第18勝，讓球隊能持續在外卡保有領先優勢，有望相隔3年重返季後賽。

克羅切用100球投完8局，投出69顆好球，只被打3支安打，沒有投出四壞保送，送出6次三振，在他上場前，球隊就靠著吉田正尚與岡薩雷茲（Romy Gonzalez）的安打打下3分大局，今天吉田正尚單場雙安，敲出賽季第3轟。

克羅切在休賽季被紅襪砸大量的新秀交易過來，在身披紅襪球衣的第一個賽季，克羅切32場先發拿下18勝5敗，防禦率2.59，投205.1局送出255K，展現絕對王牌身手，是本季目前局數與三振王。

藍鳥今天先發是塞揚強投薛哲（Max Scherzer），他主投5局被打10支安打，送出5K，失掉4分都是責失分，吞下本季第5敗，防禦率5.19。

Masataka Yoshida extends the @RedSox lead with a solo homer! pic.twitter.com/o6zLsgz6fn — MLB （@MLB） September 25, 2025

