SBL》從工程師到職業球員 東方譯慷鼓勵大家追夢也分享視力保健重要性

2025/09/25 10:59

東方譯慷出席活動與TYC命中率最高的選手們一起互動。（濰視眼科提供）東方譯慷出席活動與TYC命中率最高的選手們一起互動。（濰視眼科提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕裕隆集團籃球隊球員東方譯慷24日受邀出席，由濰視眼科與TYC LEAGUE共同主辦的「睛準神射手」邀請賽。當天活動找來TYC LEAGUE聯盟賽季命中率最高的球員們，最終比賽冠軍在現場和東方譯慷一起比拚互動，活動精彩刺激，賽後東方譯慷也分享從台積電工程師到職業球員的心路歷程，並分享視力保健的重要性，以及做完近視雷射後打球的感受。

TYC LEAGUE為各大企業員工提供專業賽事與交流平台，不少和東方譯慷過去一樣的高科技人才，以及來自各行各業喜愛籃球的人，都在假日組隊參加比賽。「睛準神射手」邀請賽找來TYC LEAGUE賽季命中率最高的幾位球員比拚，最後來自LCFC的選手吳儒治拿下冠軍，和東方譯慷進行冠軍挑戰賽比三分球，雖然冠軍挑戰賽由東方譯慷獲勝，但「睛準神射手」邀請賽冠軍依舊有冠軍獎金獎勵。

過去曾旅美留學，回台到台積電上班的東方譯慷，也特別感同身受地提到，上班族長時間工作後，還要抽空健身與打球相當辛苦，希望激勵更多和他一樣喜愛籃球運動的人，能堅持夢想，勇往直前不畏挑戰。

東方譯慷也分享自己過去訓練與比賽時，配戴眼鏡及隱形眼鏡的困擾，有時眼鏡被撞到或隱形眼鏡飛出，都有可能中斷比賽甚至造成運動傷害。因此他評估過後選擇做近視雷射手術，手術後他視力清晰，也讓自己可以看得更準，幫助團隊贏得更多分數。他認為「視力是球場上的第二雙手，保持良好視力才能有最佳表現。」，在手術選擇上，他選擇SMART TransPRK，安全穩定且零接觸不掀瓣，讓他更安心也推薦給不少親友，一同擺脫近視甚至老花的困擾。

本次主辦活動的濰視眼科，長期關注運動族群的視力健康，目前已累積許多運動愛好者的手術案例，擁有好的視力才能確保運動安全、有機會提升賽事表現，手術前透過嚴謹的評估與各項檢查，確保每位患者能在眼睛健康與安全的前提下進行手術，也幫助運動員在追逐夢想的路上看得更遠、走得更穩。

東方譯慷展現射手能力。（濰視眼科提供）東方譯慷展現射手能力。（濰視眼科提供）

東方譯慷出席活動，不少民眾參與圍觀。（濰視眼科提供）東方譯慷出席活動，不少民眾參與圍觀。（濰視眼科提供）

