自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》無情的得分機器！富邦勇士簽下擁有5年CBA資歷的36歲洋將哥倫特

2025/09/25 11:41

富邦勇士宣布哥倫特加盟。（富邦勇士提供）富邦勇士宣布哥倫特加盟。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士今天宣布與美國籍洋將哥倫特（Troy Gillenwater）完成簽約，強化新賽季洋將陣容。

現年36歲的哥倫特，身高205公分、體重110公斤，擁有5年CBA資歷，並以強悍的得分能力聞名，被譽為「無情的得分機器」，目前已抵台投入團隊訓練，未來將穿上勇士33號球衣。

哥倫特2011年展開職業生涯，曾效力賽普勒斯、以色列、俄羅斯、土耳其、韓國、波多黎各、委內瑞拉、日本、菲律賓等多國聯賽，累積超過15年職籃經歷。在韓國KBL聯賽期間，他曾拿下聯盟得分王，並入選年度最佳五人陣容，表現備受肯定。

2020年哥倫特加入中國CBA山東隊，效力長達四季，2024年轉戰CBA廣東隊，繳出場均25.9分、7.3籃板、2助攻的優異成績，更曾單場砍下40分、14籃板，展現頂級洋將水準與穩定輸出。

勇士總教練吳永仁認為，哥倫特具備在禁區的腳步與破壞力，外線投射穩定，射程甚至延伸 NBA 三分線。他善於利用身材與速度的錯位優勢，無論面對高大中鋒，或速度較快的鋒線球員，都能有效找到得分空間，「他多年征戰亞洲頂級聯賽，始終維持高效的得分火力，相信他能同時勝任大前鋒與中鋒兩個位置，為我們的戰術執行與陣容調度帶來極大彈性。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中