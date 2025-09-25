MLB》史上最會轟捕手羅里雙響砲達標60轟！ 水手相隔24年封王

水手美聯西區封王。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕水手捕手重砲羅里（Cal Raleigh），今天在對洛磯一戰單場雙響砲，賽季60轟達標，把史上最會轟捕手的紀錄又往上提升到新的里程碑，水手也在今天以9：2擊敗洛磯，順利於美聯西區封王。

羅里在首局開轟，8局再貢獻一發全壘打，單場雙響砲達標賽季60轟，成為美聯除了洋基選手外，第一位達成單季60轟的選手，過去美聯只有1927年的貝比魯斯（Babe Ruth，60）、1961年的馬里斯（Roger Maris，61）以及2022年賈吉（Aaron Judge，62）能夠達標單季60轟，羅里成為史上第一位非洋基單季60轟的選手，也是大聯盟史上第7位單季60轟以上的選手。

水手本場比賽砲聲隆隆，除了羅里單場雙響砲外，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、波蘭柯（Jorge Polanco）都有開轟，水手相隔24年再次於美聯西區封王，上次是2001年。

今天是羅里本季第11次單場擊出複數全壘打，追平大聯盟單季最多，成為自2022年的賈吉、1998年的索沙（Sammy Sosa）、1938年的格林伯格（Hank Greenberg）後史上第4人。倘若僅算擔任捕手時單場雙響砲，羅里本季第9次創下史上新高，超越2003年羅培茲（Javy Lopez）的8場，史上第三高是1995年皮亞薩（Mike Piazza）的6場。

