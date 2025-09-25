自由電子報
南韓賽》可惜！王子維3局不敵世錦賽金牌駱建佑 無緣男單8強

2025/09/25 12:00

台灣男單選手王子維。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男單選手王子維。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「羽球王子」王子維今天在超級500系列南韓公開賽男單次輪廝殺3局，最終以16：21、21：18、17：21不敵世界排名第9的新加坡一哥駱建佑，無緣8強。

世界排名31的王子維，近期已經連續4站止步首輪，本週他在南韓公開賽力求振作，首輪擊退上週在中國大師賽拿下亞軍的「左手重砲」林俊易。

駱建佑是2021年世錦賽金牌，他本季在台北公開賽奪冠，德國公開賽拿下亞軍，亞錦賽也有銅牌進帳。

王子維與駱建佑過去9度交手，以4勝5負略居下風，今天開賽也陷入劣勢，儘管從8：14落後一路追到16：18，但之後沒能乘勝追擊，連掉3分，以16：21讓出。

換邊後，王子維在比賽中後段一度取得17：12領先，卻因失誤連發，還被駱建佑超前比分，所幸他在18：18的決勝時刻穩住陣腳連拿3分，以21：18扳回一城。

進入決勝局，王子維與駱建佑一路僵持不下，雙方互有領先，但在14：14的平手階段時，王子維連掉3分，關鍵時刻還出現發球失誤，之後一直都在2到3分的差距沒能追上，最終在廝殺1個小時後，以17：21敗下陣來，無緣8強。

