MLB》捕手克尼茲納敲致勝三壘安 紅雀不敵巨人無緣季後賽行列

2025/09/25 13:11

克尼茲納在8局敲出致勝三壘安打，幫助巨人擊敗紅雀。（法新社）克尼茲納在8局敲出致勝三壘安打，幫助巨人擊敗紅雀。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人在主場迎戰紅雀，在8局靠著克尼茲納（Andrew Knizner）生涯首支三壘安打，幫助球隊以4：3擊敗紅雀，也代表紅雀也正式脫離季後賽競爭資格，遭到淘汰。

巨人2局下半靠著施密特（Casey Schmitt）與李政厚的二壘安打先馳得點，即便3局上紅雀連續3支安打超前比數，但下個半局德弗斯（Rafael Devers）砲轟明星強投葛雷（Sonny Gray）追平比分。

4局下半，首名打者考斯（Christian Koss）靠著右外野手失誤站上二壘，並由克尼茲納高飛犧牲打打回超前分，但比賽來到8局上，艾倫納多（Nolan Arenado）在二三壘有人時也擊出高飛犧牲打，幫助球隊扳平戰局。

不過巨人依舊不願放棄，下半局考斯面對歐布萊恩（Riley O'Brien）率先擊出安打上壘，輪到克尼茲納打擊時，咬中90.7英里（約146公里）滑球擊出中外野平飛球，結果中外野手史考特（Victor Scott II）飛撲沒有接到，讓球滾到全壘打牆前，克尼茲納則快馬加鞭跑上三壘，敲出大聯盟7年來生涯首支三壘安打，也幫助球隊拿回領先優勢，最後9上貝克（Tristan Beck）拿下救援成功，助隊收下勝利。

巨人昨日不敵紅雀後，已經確定無緣本季季後賽，而今天巨人扳回一城拿下勝利，也讓紅雀想繼續前進的美夢破碎，目前雙方戰績皆為78勝81敗。

