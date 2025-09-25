MLB》水手上次封王是鈴木一朗MVP新人年！最會轟捕手能否再寫榮耀

鈴木一朗與羅里。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手隊今天靠著史上最會轟的捕手羅里（Cal Raleigh）單場雙響砲，全隊5轟強勢收下美聯西區冠軍，在上次水手封王時，恰巧是日本傳奇名將鈴木一朗的MVP新人年。

鈴木一朗在2001年從日職轉戰大聯盟，該季他出賽157場，敲出242支安打、跑出56盜、打擊率3成50，是該年每連安打、盜壘、打擊王，不僅第一年就入選明星賽，還拿下MVP以及新人王，季末再斬獲金手套與銀棒獎。該年水手整季豪取116勝46敗，最終在季後賽闖進美聯冠軍賽，以1勝4敗不敵洋基。

請繼續往下閱讀...

羅里本季狂敲60轟，成為史上單季最會轟的捕手與左右開弓打者，還締造諸多歷史全壘打紀錄，接下來羅里不僅有望挑戰賈吉（Aaron Judge）的單季62轟美聯紀錄，更有機會從最大競爭者賈吉手上，搶下生涯第一座的MVP，成為繼1997年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與2001年的鈴木一朗後，隊史第三位MVP。

值得一提的是，現任水手總教練威爾森（Dan Wilson）恰巧也在2001年水手封王的陣容當中，他成為史上第三位，在球員時曾在該隊封王，並於執教時率同隊封王的總教練，前2人分別是釀酒人康索（Craig Counsell，2011年球員，2018年教練）與教士波契（Bruce Bochy，1984年球員，1996年教練）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法