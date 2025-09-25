自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》水手上次封王是鈴木一朗MVP新人年！最會轟捕手能否再寫榮耀

2025/09/25 12:59

鈴木一朗與羅里。（資料照）鈴木一朗與羅里。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手隊今天靠著史上最會轟的捕手羅里（Cal Raleigh）單場雙響砲，全隊5轟強勢收下美聯西區冠軍，在上次水手封王時，恰巧是日本傳奇名將鈴木一朗的MVP新人年。

鈴木一朗在2001年從日職轉戰大聯盟，該季他出賽157場，敲出242支安打、跑出56盜、打擊率3成50，是該年每連安打、盜壘、打擊王，不僅第一年就入選明星賽，還拿下MVP以及新人王，季末再斬獲金手套與銀棒獎。該年水手整季豪取116勝46敗，最終在季後賽闖進美聯冠軍賽，以1勝4敗不敵洋基。

羅里本季狂敲60轟，成為史上單季最會轟的捕手與左右開弓打者，還締造諸多歷史全壘打紀錄，接下來羅里不僅有望挑戰賈吉（Aaron Judge）的單季62轟美聯紀錄，更有機會從最大競爭者賈吉手上，搶下生涯第一座的MVP，成為繼1997年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與2001年的鈴木一朗後，隊史第三位MVP。

值得一提的是，現任水手總教練威爾森（Dan Wilson）恰巧也在2001年水手封王的陣容當中，他成為史上第三位，在球員時曾在該隊封王，並於執教時率同隊封王的總教練，前2人分別是釀酒人康索（Craig Counsell，2011年球員，2018年教練）與教士波契（Bruce Bochy，1984年球員，1996年教練）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中