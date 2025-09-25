自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平夯三壘安！ 道奇激戰11局險勝、最快明天分區封王

2025/09/25 13:18

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天交出6局5K失1分優質先發，但不穩定的牛棚再度放火，雙方鏖戰到延長賽，艾德曼（Tommy Edman）11局上半敲出致勝安打，終場道奇以5：4險勝，國聯西區封王魔術數字降到「M1」，最快明天封王。

大谷翔平首局首打席敲出中外野飛行距離420英呎的深遠飛球，但未能出牆形成「幻之全壘打」，大谷跑上三壘、本季第9支三壘安打出爐，隨後藉由貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打回來得分。

但響尾蛇反攻來得很快，1下莫雷諾（Gabriel Moreno）敲高飛犧牲打，馬上扳平戰局。史奈爾首局掉分後，未再讓響尾蛇有突破機會，最終主投6局飆5K失1分退場，繳出優質先發，無奈勝投被搞掉。

道奇4上靠帕赫斯（Andy Pages）2分砲超前，8上T.赫南德茲（Teoscar Hernández）長打補刀再下一城，握有4：1領先，但不穩定的牛棚又出狀況，8下費西亞（Alex Vesia）後援0.1局慘丟3分，敗光領先分數，兩隊9局打完4：4平手。

來到延長賽，雙方第10局都沒得分，道奇11局上靠著艾德曼關鍵安打，攻下寶貴超前分，11局下半羅布列斯基（Justin Wrobleski）送出2K霸氣關門，守住球隊勝利。

大谷翔平首打席敲安後，後續4次打擊機會都熄火，全場5打數敲1安吞2K，賽後打擊率0.281。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中