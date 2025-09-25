MLB》大谷翔平夯三壘安！ 道奇激戰11局險勝、最快明天分區封王

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天交出6局5K失1分優質先發，但不穩定的牛棚再度放火，雙方鏖戰到延長賽，艾德曼（Tommy Edman）11局上半敲出致勝安打，終場道奇以5：4險勝，國聯西區封王魔術數字降到「M1」，最快明天封王。

大谷翔平首局首打席敲出中外野飛行距離420英呎的深遠飛球，但未能出牆形成「幻之全壘打」，大谷跑上三壘、本季第9支三壘安打出爐，隨後藉由貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打回來得分。

請繼續往下閱讀...

但響尾蛇反攻來得很快，1下莫雷諾（Gabriel Moreno）敲高飛犧牲打，馬上扳平戰局。史奈爾首局掉分後，未再讓響尾蛇有突破機會，最終主投6局飆5K失1分退場，繳出優質先發，無奈勝投被搞掉。

道奇4上靠帕赫斯（Andy Pages）2分砲超前，8上T.赫南德茲（Teoscar Hernández）長打補刀再下一城，握有4：1領先，但不穩定的牛棚又出狀況，8下費西亞（Alex Vesia）後援0.1局慘丟3分，敗光領先分數，兩隊9局打完4：4平手。

來到延長賽，雙方第10局都沒得分，道奇11局上靠著艾德曼關鍵安打，攻下寶貴超前分，11局下半羅布列斯基（Justin Wrobleski）送出2K霸氣關門，守住球隊勝利。

大谷翔平首打席敲安後，後續4次打擊機會都熄火，全場5打數敲1安吞2K，賽後打擊率0.281。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法