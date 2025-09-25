MLB》佐佐木朗希後援飆火球！道奇主帥盛讚「變一個人」曝未來規劃

佐佐木朗希後援登板繳1局2K好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天對響尾蛇生涯首次於一軍後援登板，主1局無失分飆2K，最快球速來到99.8英哩（約160.6公里），賽後道奇總教練羅伯斯（David Roberts）盛讚朗希像變了一個人。

佐佐木朗希今天在7下後援登板，一開始面對麥肯（James McCann）讓他擊出三壘滾地球出局，接著對上塔瓦（Tim Tawa）與瓦格斯（Ildemaro Vargas），分別用99.1英哩與99.5英哩火球飆K，本場朗希用13顆球，其中7顆是速球，6顆是指叉球，最快球速99.8英哩，均速99.2英哩，指叉球均速84.8英哩，都比本季均速還要快。

若不算小聯盟與熱身賽，今天是佐佐木朗希在日、美職生涯第一次的後援登板，羅伯斯直言，原本還不確定朗希後援出發會投得如何，但他願意挑戰從牛棚出發這件事意義重大。過去他也在全日本的注目之下投球，今天真的投很好，希望下次也能夠延續，並藉此建立自信。

本季佐佐木朗希在擔任先發時，曾出現後段局數掉速的情況，羅伯斯也直言：「看起來像變一個人。在短局數建立了他的自信，球威比季初還要好。今年他透過3A與復健賽學到很多，回來後也幫助了我們，我為他的成長感到驕傲。」至於佐佐木朗希的下次登板，羅伯斯表示明天會讓他休息，不過後天對水手應該可以登板。

