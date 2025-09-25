PLG》勇士新洋將哥倫特爭議多 曾多次辱罵裁判、在CBA有「麻」煩

勇士宣布哥倫特加盟。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG富邦勇士今宣布簽下36歲美籍洋將哥倫特（Troy Gillenwater），雖然得分能力不俗，不過過往在其他聯賽多次出現火爆行為，上季更在中國CBA聯賽在違反禁藥規定，在勇士公佈簽約後引發球迷討論。

哥倫特身高205公分、體重110公斤，生涯曾效力賽普勒斯、以色列、俄羅斯、土耳其、韓國、波多黎各、委內瑞拉、日本、菲律賓等多國聯賽，累積超過15年職籃經歷。

請繼續往下閱讀...

不過哥倫特過往爭議不少，2014年效力土耳其聯賽時曾以頭部衝撞對手、辱罵裁判，雖然曾拿下KBL得分王，但在南韓打球期間也曾多次辱罵裁判，隨後遭聯盟罰款，還曾在比賽期間將毛巾丟向攝影機，導致轉播出現黑畫面的插曲。

哥倫特在日本B聯盟則曾因在場上吐口水，遭聯盟禁賽4場，後來東京電擊因擾亂球隊秩序與他解約，代表菲律賓生力啤酒人參加PBA委員盃時也曾撞倒裁判，脫序行為不少。

哥倫特2020年轉戰中國CBA，上季效力廣東宏遠期間被驗出體內含有羧基四氢大麻酚（THCA），由於在禁藥檢測中呈現陽性，他若要在CBA繼續打球，可能必須先面臨禁賽處分，如今決定在台灣職籃延續生涯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法