自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》勇士新洋將哥倫特爭議多 曾多次辱罵裁判、在CBA有「麻」煩

2025/09/25 15:13

勇士宣布哥倫特加盟。（富邦勇士提供）勇士宣布哥倫特加盟。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG富邦勇士今宣布簽下36歲美籍洋將哥倫特（Troy Gillenwater），雖然得分能力不俗，不過過往在其他聯賽多次出現火爆行為，上季更在中國CBA聯賽在違反禁藥規定，在勇士公佈簽約後引發球迷討論。

哥倫特身高205公分、體重110公斤，生涯曾效力賽普勒斯、以色列、俄羅斯、土耳其、韓國、波多黎各、委內瑞拉、日本、菲律賓等多國聯賽，累積超過15年職籃經歷。

不過哥倫特過往爭議不少，2014年效力土耳其聯賽時曾以頭部衝撞對手、辱罵裁判，雖然曾拿下KBL得分王，但在南韓打球期間也曾多次辱罵裁判，隨後遭聯盟罰款，還曾在比賽期間將毛巾丟向攝影機，導致轉播出現黑畫面的插曲。

哥倫特在日本B聯盟則曾因在場上吐口水，遭聯盟禁賽4場，後來東京電擊因擾亂球隊秩序與他解約，代表菲律賓生力啤酒人參加PBA委員盃時也曾撞倒裁判，脫序行為不少。

哥倫特2020年轉戰中國CBA，上季效力廣東宏遠期間被驗出體內含有羧基四氢大麻酚（THCA），由於在禁藥檢測中呈現陽性，他若要在CBA繼續打球，可能必須先面臨禁賽處分，如今決定在台灣職籃延續生涯。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中