火球男張峻瑋力扛亞錦賽台日大戰先發 今日賽事預告與轉播

張峻瑋。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽進入最後一週，今天帶來1場賽事轉播，小熊日籍強投今永昇太將對上大都會，將力拚本季第10勝，而大都會目前在國聯外卡排名第3，只領先響尾蛇1場勝差，各位球迷一定要鎖定轉播！

亞洲棒球錦標賽今天上演台日大戰，台灣隊宣布將由最速158公里的火球男張峻瑋扛下先發，日本隊由左投秋山翔應戰。複賽前兩名取得冠軍戰門票，台灣和日本很有可能連4屆爭奪冠軍。

日本隊由業餘社會人球隊組成，雖然沒有職棒球員助陣，實力仍然相當堅強，而且每年都會組隊參加在台灣舉行的冬季聯盟，和職棒選手對戰累積經驗，投手戰力更是突出，台灣過去3屆和日本交手6次吞下5敗，就有4場遭到完封。雖然台灣隊3場預賽攻下35分，擊出4支全壘打，日本投手群的水準，和預賽對手完全不同，對台灣隊打者將是嚴格考驗。

中華職棒今天3地開打，下半季龍頭中信兄弟將在新莊對決富邦悍將，分別由林暉盛與布坎南先發；而要爭奪全年度勝率第1的統一獅則於澄清湖迎戰味全龍，雙方推派胡智爲以及鋼龍掛帥；力拚下半季王座的樂天桃猿則作客大巨蛋對上台鋼雄鷹，威能帝將對決那瑪夏，中職進入最終的白熱化階段，各位球迷朋友千萬不要錯過！

除此之外，日本職棒也將帶來火腿對上西武的比賽，羽球部分，南韓公開賽將在今天進行8強賽事，喜愛日職與羽球的球迷，歡迎透過轉播一起為喜愛的球隊或球員加油！

MLB

07:30 大都會@小熊 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 道奇@響尾蛇 愛爾達體育1台（D-LIVE）

BWF南韓羽球公開賽

11:00 8強（上）

15:00 8強（下）

轉播：愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

12:30 中國@南韓 緯來體育、緯來精采

18:30 台灣@日本 緯來體育、緯來精采

日本職棒

17:00 火腿@西武 DAZN2

中華職棒

18:30 中信@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:30 味全@統一 DAZN1、愛爾達體育3台

18:30 樂天@台鋼 博斯運動1台、愛爾達體育1台

