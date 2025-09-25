斯巴達障礙跑》十週年熱血回歸新北 「億萬歌姬」林芯儀分享投入運動的契機

斯巴達障礙跑十週年熱血回歸新北，吸引五千名大小勇士參戰。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕邁入第十年的台灣斯巴達障礙跑競賽，即將在 10月18日、19日在新北市鶯歌區新北市美術館全新規劃登場，台灣斯巴達障礙跑競賽第一場賽事就在新北八里十三行博物館舉辦，如今十週年「回娘家」，對許多參賽者而言別具意義。

身為斯巴達推動大使的小刀分享，自己對斯巴達障礙賽的喜愛並不在於競技性，而是「朋友間的互相鼓勵與幫助」。他表示，這是一個非常適合好友結伴挑戰的活動，每個人能力不同，但正因如此才能在過程中彼此支持，這也是他最喜歡斯巴達的原因。

斯巴達常客梁舒涵，今年第三度參加斯巴達賽事，她回憶第一年挑戰 5K 時，覺得既新奇又好玩，但部分關卡仍需克服心理障礙，最終以 2 小時完賽。第二年她升級挑戰 10K，特別加強慢跑與山路訓練，雖成功完成賽事，但體力負荷極大，隔天甚至出現鐵腿情況。今年再度回到 5K，她則設定新目標，不僅希望突破時間紀錄，更想在每個關卡表現得更完美，特別強化肌耐力與爆發力訓練，並期許能在 1 小時半內完賽。

今年十週年另一大亮點，則是特別請來了嘉賓「億萬歌姬」林芯儀的現身。自歌手身份出道的她，不僅唱功實力堅強，近來更搖身一變成為健身女神。近期參加 IFBB「Women's Fit Model」健美比賽，一舉奪下新人組與女子健身模特兒公開組雙料冠軍，並拿下全場總冠軍，成為台灣首位獲此殊榮的女選手。

林芯儀這次受邀現身斯巴達記者會，展現她「從歌姬到健身冠軍」的華麗轉身，也替比賽注入滿滿能量，她分享近年投入運動的契機與心得，透露因為從小缺乏自信，長年養成駝背習慣，直到2024年準備個人演唱會時，才意識到除了歌聲表現，更希望能以挺拔自信的姿態站上舞台，呈現最完美的自己。被問及是否聽過「斯巴達障礙賽」，林芯儀笑說早就知道這項挑戰，甚至曾與朋友相約要組隊參加，「如果有機會，我一定會想突破自己！」

本次賽事斯巴達賽制包含Sprint 衝刺賽5公里20項關卡，適合斯巴達初體驗的選手參加、Super超級賽10公里25項關卡，此為斯巴達進階賽制；Beast野獸賽21公里30項關卡體力與配速是關鍵。最受親子家庭歡迎的小勇士Spartan Kids設計了 0.8、1.6與3.2公里。同時，這一場賽事也是2025年Taiwan Championship終場賽事，Elite精英組及Age Group分齡中組的選手將在這一場賽事中獲得年度最終名次，參加這兩項賽制的選手，將擁有專屬完賽獎牌Taiwan Championship Medal，勢必成為斯巴達挑戰者中的必蒐藏物之一。

