體育 棒球 中職

中職》台鋼高掛「10 WINS」氣球 洪總賽前先「舒服」樂天

2025/09/25 18:04

今天賽前台鋼球團雄鷹特地在球員休息室掛上「10 WINS」字樣的氣球，象徵接下來10場全勝，一舉進軍季後賽。（記者羅志朋攝）今天賽前台鋼球團雄鷹特地在球員休息室掛上「10 WINS」字樣的氣球，象徵接下來10場全勝，一舉進軍季後賽。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季例行賽台鋼雄鷹、樂天桃猿都剩10場要打，接下來兩隊將交手5場，由於年度勝率台鋼落後樂天4.5場勝差暫居全聯盟第4，台鋼力拚季後賽門票，必須全力拉下樂天，因此，今、明兩天大巨蛋鷹猿戰比賽結果就顯得非常重要，台鋼推出洋投艾速特先發全力搶勝，樂天則由新洋投凱樂先發。

本季台鋼和樂天交手19場，兩隊各拿9勝9敗1和平分秋色，9月樂天戰績10勝4敗，台鋼則為6勝9敗。今天賽前台鋼球團特地在球員休息室掛上「10 WINS」字樣的氣球，象徵接下來10場全勝，一舉進軍季後賽。

台鋼球團目標10戰全勝，不過總教練洪一中想法很務實，並先「舒服」對手樂天一番，他認為，樂天近況真的太好了，球員很有經驗，而且投手戰力很強，實在不好打。

9月樂天團隊防禦率僅1.74，威能帝、魔神樂各拿3勝，洪總表示，樂天這兩名洋投真的很強。

