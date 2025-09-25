中職》申皓瑋本週重返一軍 拚全勤達個人獎門檻

富邦悍將申皓瑋。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將外野手申皓瑋本週重返一軍，在球隊最後的9場例行賽，必須全勤出賽才能達到最佳十人和金手套獎的獲選門檻。申皓瑋表示，還有機會就會努力，但還是要看身體狀況，不會勉強。

角逐最佳十人和金手套獎至少要出賽80場，最佳十人另有規定打席，申皓瑋目前打席數已經達標，但是本季只出賽71場，富邦也只剩下9場例行賽，除了1場保留比賽，其它8場申皓瑋至少要完成1局的守備和或1打席，才能達到出賽80場的門檻。

申皓瑋表示，8月15日下二軍的時候，教練團就已經注意到他和個人獎門檻還差9場，當時總教練陳金鋒告訴他，下二軍好好養傷，如果還有機會就會全力協助他達成，很感謝鋒哥的美意，自己也會努力，只要是還能忍受的範圍內，即使腳有一些疼痛仍會上場，不過，但是如果會造成舊傷復發，就不會勉強，不能影響到明年球季。

申皓瑋原本是富邦唯一達到年度規定打席的選手，打擊率0.302和9支全壘打都是全隊第1，但是8月初出現左腳阿基里斯腱不適的狀況，硬撐了兩週，原本還想繼續出賽，但是被教練團發現而下二軍。

申皓瑋表示，狀況正好的時候受傷，難免會有一些沮喪，其實一直想要早點回一軍幫助球隊，但是防護員提醒不能操過急，目前身體狀況已經恢復到百分百，賽前打擊練習的感覺也不錯，只是還要適應和投手對戰的感覺。

