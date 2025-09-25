中職》當年父親一句話 洪一中毅然決然轉戰台灣大聯盟

中華職棒，台鋼對樂天，賽前開球，太陽隊球員。（記者王藝菘攝）



〔記者羅志朋／台北報導〕今天鷹猿戰是本季台鋼雄鷹首度在大巨蛋作東，對手為樂天桃猿，台鋼球團特別邀請昔日太陽隊OB戰將進行簽名會並開球，球團期盼藉「最強太陽」之力照亮大巨蛋。

今天出席的太陽隊OB戰將包括趙士強、吳復連、黃平洋、梁如豪、柯良宗、蔡昱詳（蔡泓澤）、羅世幸、郭建霖、葉成龍、吳承翰、黃高俊、吳得煒、黃成志等人，他們都出席簽名會和開球儀式，由黃平洋開球為球賽揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

今天賽前趙士強、吳復連、梁如豪特地和台鋼總教練洪一中打招呼寒喧，洪一中和黃平洋、郭建霖、羅世幸、吳復連是第一批從中華職棒轉戰台灣大聯盟的球員。

1990至1996年洪一中效力兄弟象，1997年轉戰台灣大聯盟加盟高屏雷公隊，他說，當年離開兄弟到台灣大聯盟打球的考量很多，最關鍵的是爸爸的一句話，「我爸爸跟我說，你現在應該是時候回高雄了。」

洪一中從文化大學到業餘成棒兄弟飯店，再到職棒兄弟象都在台北生活，就是因為爸爸一句話，讓他毅然決然回到故鄉高雄打拚，「我到台灣大聯盟之前，就先講好要加入高屏雷公隊，後來沒多久就把台北房子賣掉，然後在高雄買房子，只是在雷公隊打一年，我爸爸就過世了。」

中華職棒，台鋼對樂天，賽前開球，太陽隊球員。（記者王藝菘攝）



中華職棒，台鋼對樂天，賽前開球，太陽隊球員。（記者王藝菘攝）



中華職棒，台鋼對樂天，賽前球員們為花蓮受災的罹難者默哀。（記者王藝菘攝）

中華職棒，台鋼對樂天，賽前球員們為花蓮受災的罹難者默哀。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法