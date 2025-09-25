PLG》新洋將哥倫特傳「麻」煩爭議多 勇士：已逐漸成熟學會自我約束

富邦勇士新洋將哥倫特。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士今宣布簽下36歲美籍洋將哥倫特（Troy Gillenwater），不過他過往在其他聯賽多次出現火爆行為，上季更在中國CBA聯賽在違反禁藥規定，對此勇士稍早發出聲明表示，哥倫特已經逐漸成熟、學會自我約束，也承諾在台期間會遵守相關規範。

哥倫特過去15年職業生涯效力多國聯賽，不過脫序行為不少，曾出現過辱罵裁判、衝撞對手、在場上吐口水等行為，上季效力CBA廣東宏遠期間更被驗出體內含有羧基四氢大麻酚（THCA），違反聯盟禁藥規定，在勇士宣布簽約後引發球迷討論。

富邦勇士稍早透過聲明指出，哥倫特隨著年齡與經驗的累積，近年已逐漸成熟，並學會自我約束，在過去五年於中國CBA聯賽效力期間，展現出穩定且專業的表現。關於近期藥檢一事，目前中國籃協的懲處報告尚未出爐，因此他決定先來台發展。

勇士表示，在與哥倫特簽約時，公司給予提醒並強調須重視團隊文化及自律約束，未來也將持續密切關注所有球員的行為舉止，哥倫特也承諾在台期間將恪遵政府法令及聯盟規範，不會再碰觸違反相關規定。「如有任何違反球隊紀律或相關規定之行為，球隊將依照合約內容，採取包含終止合約在內的必要措施，絕不容忍任何違規行為。」

勇士球團強調，球隊希望新球季能幫助哥倫特重回賽道，也期許他專注場上以精采的表現贏回大家的肯定。

