日職》「他會是很危險的投手」 李大浩讚美張峻瑋

張峻瑋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕43歲的韓職退役球星李大浩曾征戰日本職棒和大聯盟，締造許多輝煌紀錄，目前經營Youtube棒球頻道，近期來台介紹台灣棒球，昨天拜訪平鎮高中棒球隊，今天來到台北大巨蛋，賽前李大浩特地找台鋼雄鷹總教練洪一中閒聊兩句。

李大浩透露，過去曾效力日職軟銀鷹，透過前軟銀隊友李杜軒的推薦，此次特別到平鎮高中棒球隊觀察選手訓練和環境，今天到大巨蛋是想了解中職發展狀況。

出訪大巨蛋，李大浩說，真的是一座很大也很棒的球場，這給球員到巨蛋球場打球、比賽的夢想，也是讓台灣棒球起飛的契機。

今年春訓李大浩曾造訪軟銀春訓營，對於軟銀台灣小將張峻瑋在牛棚練投印象深刻，李大浩說，「有點擔心他未來國際賽對南韓出賽，他會是很危險的投手。」明天亞錦賽台灣對日本之戰，張峻瑋將登板先發。

去年12強台灣隊奪冠，李大浩認為，台灣棒球實力愈來愈強，特別是打擊，整體發展也愈來愈好，難怪台灣人普遍很喜歡棒球。

明年經典賽台韓將正面遭遇，李大浩說，屆時一定是一場經烈的競爭，期待南韓一定要贏。

李大浩在2022年球季結束引退，至今身材維持得很好，體態更堅實，他透露，平常有在運動，也有參加南韓電視運動節目錄影，只是體型原本就比較大型，無法變小型。

