高球》李旻連兩天在第4洞獵鷹竄升至第2 要將建大輪胎盃冠軍留在台灣

2025/09/25 20:12

李旻以兩輪總計135桿暫時並列第二。（大會提供）李旻以兩輪總計135桿暫時並列第二。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕李旻今天在2025建大輪胎盃第二回合飆出66桿，以兩輪總桿低於9桿的135桿暫並列第二，3桿之差落後領先的泰國女將喬爾切娃，明天要力拚將冠軍留在台灣。

儘管天氣炎熱對體力帶來考驗，但李旻保持在場上的專注度，在第4洞成功獵鷹，另抓下5鳥、吞1柏忌，她表示：「我其實本來不曾預期本週會表現得多好，就只是努力專注在每一桿執行的狀況如何，然而這兩天還是有好的運氣相伴，像是第四洞連續兩天的老鷹，第一天是直接切進洞，第二天則是直接推進，但成功獵鷹多半還是靠著運氣，能夠讓成績最重要的是將失誤控制到最低限度，畢竟自己並非處在最佳狀態，而且這裡天氣又熱，我只能盡量不讓自己想太多。」

李旻在上個月通過JLPGA第二關預試的前一個月曾傷到腰部，因為在受傷情況下揮桿，往往會藉由其他肌肉群代位補償，結果導致動作跑掉，自歸國以來持續調整自己的身體狀態，包含本週比賽，她仍在適應並維持住自己的節奏，所幸仍有不錯的結果。

喬爾切娃揮出66桿，以兩輪總計132桿的成績獨居領先，她表示，因為台中國際球場的果嶺速度跟上週泰國LPGA名人賽很相似，「天時地利讓我打得非常舒服，最重要的是這回合沒有出現任何柏忌，這比打出老鷹更讓人驚喜。」

李旻以兩輪總計135桿暫時並列第二。（大會提供）

