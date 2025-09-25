自由電子報
日職

日職》宋家豪解決柳田悠岐守住失分危機 軟銀完封樂天最快明天封王

2025/09/25 21:11

東北樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）東北樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕洋聯龍頭軟銀今天在客場挑戰樂天金鷲，27歲左投大關友久繳出7局無失分的優質先發， 栗原陵矢敲出帶有2分打點的致勝安打，全場狂掃12支安打，終場以6：0完封對手，再加上火腿以4：5不敵西武，軟銀的洋聯封王魔術數字降至M2，最快明天就可以封王。

大關友久和瀧中瞭太前6局都互相壓制對手打線，形成激烈的投手戰，大關友久主投7局無失分，被敲5支安打，另有3次三振和2次保送；瀧中瞭太先發6局無失分，被敲4支安打，飆出6次三振和3次保送。

就在鈴木翔天接替投球後，軟銀在7局上率先打破僵局，川瀬晃、柳田悠岐在1人出局後連續敲出安打，近藤健介靠著失誤上壘，軟銀攻佔滿壘，栗原陵矢擊出適時安打，一舉打回2分。

效力樂天的台灣投手宋家豪在8局上登板，先是讓牧原大成敲出左外野飛球出局，之後對野村勇投出四壞球保送，解決嶺井博希後被川瀬晃敲出安打，宋家豪在一二壘有人時，讓柳田悠岐擊出三壘滾地球遭刺殺，順利化解危機。宋家豪後援1局用18球，被敲1安無失分，投出1次保送，防禦率降至3.12，最快球速達150公里。

軟銀9局上灌進4分大局鎖定勝利，終場以6：0完封樂天，大關收下本季第13勝，緊咬洋聯勝投王伊藤大海的14勝。

