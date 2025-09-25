中國大滿貫賽》4局解決美國華裔好手 16歲郭冠宏攜手世大運銀牌黃愉偼挺進第二輪

16歲小將郭冠宏在男單資格賽首輪擊退美國梁吉善，挺進次輪。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年WTT中國大滿貫賽今天在北京展開資格賽，16歲小將郭冠宏和首度在大滿貫賽亮相的黃愉偼都旗開得勝，闖進第二輪，19歲的張佑安和廖振珽則在男單首輪止步。

世界排名70的郭冠宏上個月在瑞典舉行的歐洲大滿貫賽資格賽，連闖兩關後在最後一輪以1:3敗給南韓好手趙大成，和正賽門票擦身而過，這一站捲土重來，首場面對世界排名183的美國好手梁吉善，小郭小費一番工夫後以11:7、11:6、5:11、11:8獲勝，下一輪將遭遇葡萄牙名將阿波羅尼亞和挪威選手豪格的勝方。

世界排名75的張佑安首輪則以5:11、6:11、11:13不敵中國直拍橫打好手徐海東；世界排名60的廖振珽也以4:11、16:18、11:9、11:13敗給英國選手賈維斯，無緣挺進第二輪。

女單方面，今年勇奪萊茵魯爾世大運女單銀牌的黃愉偼，因台灣一姐鄭怡靜因傷退賽臨時獲得遞補，今天她在資格賽首輪迎戰世界排名73的印度顆粒女將戈帕德，雙方之前3度交手，黃愉偼雖拿下2勝，包括今年清奈球星挑戰賽也以直落三獲勝，但今天遭到對手頑強抵抗，最終有驚無險以14:12、7:11、16:14、11:6拿下對戰3連勝，下一輪將面對法國女將札莉芙。

黃愉偼在女單資格賽首輪力退印度對手，拿下大滿貫賽首勝。（取自WTT官網）

