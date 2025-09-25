TPBL》不擔心林書豪退休造成影響 林書緯笑稱：我夢到他復出

林書緯（左起）、毛加恩、李愷諺。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日正式揭開序幕，聯盟今天公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。隨著招牌球星林書豪退休，聯盟進入「後林書豪時代」，各隊摩拳擦掌欲挑戰金盃，而要挑戰衛冕的新北國王將以全新面貌迎接新賽季，總經理毛加恩認為，少了林書豪，球員反而會更想證明自己，同時他也點名林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者。

國王上季加入TPBL，在總冠軍賽和高雄海神血戰7場後捧起金盃，連同更前一季在PLG，連兩季在林書豪帶領下捧冠。不過，林書豪在8月份震撼宣布退休，加上冠軍教頭萊恩離隊，改由美籍資深教練派翠克掌兵符，球隊人事出現大幅異動。

不過，毛加恩仍對於球隊相當有信心，之前賽季間林書豪受傷缺陣，球隊同樣能贏球，現在少了林書豪，球員肯定會更想證明自己。另外，毛加恩也點名，林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者，「他們在球隊待的時間最長，球隊攻守都需要他們串聯，所以我覺得他們兩個的責任真的很大。」

對於目前球隊狀況，林書緯表示，大家還在適應新教練體系當中，但他並不擔心哥哥林書豪退休，為球隊戰力帶來太大衝擊，「在他來之前我們也能打進冠軍戰。」

林書緯表示，完全尊重林書豪退休的決定，「我只希望他開心。」至於哥哥有無可能復出？林書緯笑說：「我真的有夢到這件事！我還跟他說，不知道這是美夢還是惡夢。」但他強調，以哥哥的個性應該不太可能復出，畢竟這件事情已昭告全世界。

至於未來有機會加入國家隊，林書緯表示，當然會想要參與，如果教練需要他，他當然也會想為國家隊效力。

