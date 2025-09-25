自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》不擔心林書豪退休造成影響 林書緯笑稱：我夢到他復出

2025/09/25 21:03

林書緯（左起）、毛加恩、李愷諺。（TPBL提供）林書緯（左起）、毛加恩、李愷諺。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日正式揭開序幕，聯盟今天公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。隨著招牌球星林書豪退休，聯盟進入「後林書豪時代」，各隊摩拳擦掌欲挑戰金盃，而要挑戰衛冕的新北國王將以全新面貌迎接新賽季，總經理毛加恩認為，少了林書豪，球員反而會更想證明自己，同時他也點名林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者。

國王上季加入TPBL，在總冠軍賽和高雄海神血戰7場後捧起金盃，連同更前一季在PLG，連兩季在林書豪帶領下捧冠。不過，林書豪在8月份震撼宣布退休，加上冠軍教頭萊恩離隊，改由美籍資深教練派翠克掌兵符，球隊人事出現大幅異動。

不過，毛加恩仍對於球隊相當有信心，之前賽季間林書豪受傷缺陣，球隊同樣能贏球，現在少了林書豪，球員肯定會更想證明自己。另外，毛加恩也點名，林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者，「他們在球隊待的時間最長，球隊攻守都需要他們串聯，所以我覺得他們兩個的責任真的很大。」

對於目前球隊狀況，林書緯表示，大家還在適應新教練體系當中，但他並不擔心哥哥林書豪退休，為球隊戰力帶來太大衝擊，「在他來之前我們也能打進冠軍戰。」

林書緯表示，完全尊重林書豪退休的決定，「我只希望他開心。」至於哥哥有無可能復出？林書緯笑說：「我真的有夢到這件事！我還跟他說，不知道這是美夢還是惡夢。」但他強調，以哥哥的個性應該不太可能復出，畢竟這件事情已昭告全世界。

至於未來有機會加入國家隊，林書緯表示，當然會想要參與，如果教練需要他，他當然也會想為國家隊效力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中