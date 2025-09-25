中職》「九棒刺客」暌違19年的大爆發 獅奪2連勝緊咬兄弟！

許哲晏。（統一獅球團提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅先發洋投獅帝芬今天對味全龍繳出7局掉2分好投，許哲晏和林子豪雙轟助威，終場獅隊以8：2力退龍隊，奪下2連勝，在全年度戰績持續緊咬中信兄弟。

獅隊在洋將831大限前就決定將1球未投的獅帝芬留下來，他沒辜負教練團的信任，今天僅在3局上被味全龍吉力吉撈・鞏冠狙擊2分彈，但在4-7局僅被敲雙安，最終94球吃完7局，僅被敲5支安打，連續2場都貢獻7局優質先發，奪下本季第2勝。

統一打線強力援護獅帝芬，2局下林岱安的適時安打率隊先馳得點，許哲晏補上石破天驚的3分砲，單局狂灌4分大局；4局下在林子豪陽春砲、許哲晏適時安打的帶領之下再攻2分。味全龍先發投手鎛銳僅投3.2局狂失6分，慘吞中職生涯首敗。

許哲晏以「九棒刺客」的身份，單場貢獻1四壞1轟4分打點，前次獅隊有第九棒單場貢獻有四壞、全壘打和至少4分打點的打者要追溯至2006年10月7日的劉芙豪。

鎛銳遭獅隊打線KO退場，接替上陣的林鋅杰無法止住攻勢，5局下又單局狂丟3次四壞，包括滿壘保送林子豪擠回1分，龍隊換上呂偉晟又四壞林泓弦送分，單局再掉2分，龍隊苦吞2連敗，明天再輸球就是單季第60敗，季後賽之路漸行漸遠。

許哲晏。（統一獅球團提供）

