自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「九棒刺客」暌違19年的大爆發 獅奪2連勝緊咬兄弟！

2025/09/25 21:26

許哲晏。（統一獅球團提供）許哲晏。（統一獅球團提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅先發洋投獅帝芬今天對味全龍繳出7局掉2分好投，許哲晏和林子豪雙轟助威，終場獅隊以8：2力退龍隊，奪下2連勝，在全年度戰績持續緊咬中信兄弟。

獅隊在洋將831大限前就決定將1球未投的獅帝芬留下來，他沒辜負教練團的信任，今天僅在3局上被味全龍吉力吉撈・鞏冠狙擊2分彈，但在4-7局僅被敲雙安，最終94球吃完7局，僅被敲5支安打，連續2場都貢獻7局優質先發，奪下本季第2勝。

統一打線強力援護獅帝芬，2局下林岱安的適時安打率隊先馳得點，許哲晏補上石破天驚的3分砲，單局狂灌4分大局；4局下在林子豪陽春砲、許哲晏適時安打的帶領之下再攻2分。味全龍先發投手鎛銳僅投3.2局狂失6分，慘吞中職生涯首敗。

許哲晏以「九棒刺客」的身份，單場貢獻1四壞1轟4分打點，前次獅隊有第九棒單場貢獻有四壞、全壘打和至少4分打點的打者要追溯至2006年10月7日的劉芙豪。

鎛銳遭獅隊打線KO退場，接替上陣的林鋅杰無法止住攻勢，5局下又單局狂丟3次四壞，包括滿壘保送林子豪擠回1分，龍隊換上呂偉晟又四壞林泓弦送分，單局再掉2分，龍隊苦吞2連敗，明天再輸球就是單季第60敗，季後賽之路漸行漸遠。

獅帝芬。（統一獅球團提供）獅帝芬。（統一獅球團提供）

許哲晏。（統一獅球團提供）許哲晏。（統一獅球團提供）

許哲晏。（統一獅球團提供）許哲晏。（統一獅球團提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中