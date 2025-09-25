自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪退休了換他挑戰MVP？ 高錦瑋提出看法

2025/09/25 21:27

雲豹球團顧問周俊三（左起），林信寬、高錦瑋、營運長顏行書。（TPBL提供）雲豹球團顧問周俊三（左起），林信寬、高錦瑋、營運長顏行書。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園雲豹球星高錦瑋在上季繳出亮眼數據，成為年度MVP的熱門人選，只是因為球隊戰績不理想，讓他無緣獲獎。隨著林書豪退休，聯盟進入戰國時代，大家都有機會角逐個人獎項和金盃，但小高認為，他的目標還是希望能帶領團隊打出好成績。

高錦瑋在上季場均16.7分、6.4助攻，數據媲美林書豪也成為年度MVP強力候選人之一，最後在年度MVP票選排名第2，而他也拿下年度第一隊、年度防守第一隊、助攻王、年度人氣球星等獎項，表現受到肯定。

對於新賽季目標，高錦瑋先是開玩笑說：「灌籃！」而當被問到對於角逐年度MVP的看法時，他認為，對他而言這些比較像是附加價值，他比較在意團隊表現，「其實我們是有能力進到季後賽，卻在挑戰賽失敗了，上季其實有近20場比賽都輸大概一顆球左右，希望自己和團隊在第4節有更穩定表現，同時提升自己的領導力。」

雲豹這季換帥，改由德國籍教練羅德爾掌兵符，休季期間進行多場交流賽，高錦瑋表示，目前大家都還在適應教練體系當中，但結束這幾場交流賽後，狀況漸入佳境，「大家比較能直覺反應教練希望我們做到的東西。」他認為，教練在用人上相對大膽也願意嘗試，希望新賽季打出不同風貌。

