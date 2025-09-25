自由電子報
體育 棒球 中職

中職》扳倒樂天桃猿 台鋼雄鷹拿下「巨大的勝利」

2025/09/25 21:37

中職》扳倒樂天桃猿 台鋼雄鷹拿下「巨大的勝利」中華職棒，台鋼對樂天，賽前台鋼球團雄鷹特地在球員休息室掛上「10 WINS」字樣的氣球，象徵接下來10場全勝，一舉進軍季後賽。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹今天在大巨蛋以5：2扳倒樂天桃猿，拿下這場關鍵勝利，台鋼年度勝率5成05暫居第4，只落後第3的樂天2.5場勝差，爭奪季後賽門票仍有希望，本季雙方還要交手4場，可說場場關鍵。

台鋼吳念庭。（記者王藝菘攝）台鋼吳念庭。（記者王藝菘攝）

此役1局上林泓育在兩出局二壘有人適時敲安先馳得點，成為中職史上第4位達成生涯第1100分打點的選手，3局下台鋼反攻，曾昱磬、王博玄敲安形成一出局一、三壘有人，吳念庭敲出2分打點三壘安打反超前，本季得點圈打擊率高達4成09，打下45分打點，魔鷹高飛犧牲打再添1分，台鋼取得3：1領先。

4局下郭永維二壘安打和曾昱磬添得1分，5局下吳念庭選到保送，魔鷹安打，張肇元內野滾地球再添1分拉開比分。

7局上樂天反攻，成晉二壘安打和林智平安打形成一出局一、三壘有人，林泓育擊出中外野高飛球，沒想到中外野手曾昱磬竟然遍尋不著球，最終讓球落地形成安打掉分，無奈樂天後續攻勢乏力落敗，吳念庭獲選單場MVP。

台鋼洋投艾速特先發5.2局被敲7安，失1分拿下本季第10勝，林詩翔後援1局無失分拿下本季第28次救援成功。

台鋼魔鷹。（記者王藝菘攝）台鋼魔鷹。（記者王藝菘攝）

樂天先發投手凱樂。（記者王藝菘攝）樂天先發投手凱樂。（記者王藝菘攝）

台鋼先發投手艾速特。（記者王藝菘攝）台鋼先發投手艾速特。（記者王藝菘攝）

樂天馬傑森（記者王藝菘攝）樂天馬傑森（記者王藝菘攝）

樂天成晉。（記者王藝菘攝）樂天成晉。（記者王藝菘攝）

樂天陳晨威。（記者王藝菘攝）樂天陳晨威。（記者王藝菘攝）

台鋼林詩翔。（記者王藝菘攝）台鋼林詩翔。（記者王藝菘攝）

台鋼雄鷹今天在大巨蛋以5：2扳倒樂天桃猿。（記者王藝菘攝）台鋼雄鷹今天在大巨蛋以5：2扳倒樂天桃猿。（記者王藝菘攝）

