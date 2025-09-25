自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃韋盛延長賽致勝安 中信力克富邦終止2連敗

2025/09/25 22:39

中信兄弟拿下勝利。（記者陳志曲攝）中信兄弟拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟和富邦悍將鏖戰到11局，中信黃韋盛打出致勝安打，7:6力克富邦。中信終止2連敗，拿下最近8場比賽的第3勝，穩住領先的態勢。

中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）

中信一開賽就發動攻，1局上江坤宇和王威晨連續安打，許基宏選到四壞球形成滿壘，靠著暴投和失誤跑回2分，詹子賢安打再下一城。

1局下富邦葉子霆、張育成和范國宸連續安打扳回1分，中信3:1領先。

第3局中信許基宏和詹子賢連續安打攻佔二、三壘，宋晟睿高飛犧牲打和岳東華安打各得1分，將比數拉開到5:1。

3局下富邦林岳谷和葉子霆連續安打攻下1分，第6局率先上場的張育成打出三壘打，范國宸擊出高飛犧牲打，富邦3:5落後。

第7局富邦周佳樂在2出局後安打，中信以江忠城入替先發投手韋禮加，一上場連投4個壞球，再被葉子霆二壘打清空壘包，富邦5:5追平，一路打進延長賽。

跑者先站上二壘的延長賽，10局上中信宋晟睿安打攻下超前分，下半局富邦觸擊，中信後援投手蔡齊哲選擇傳三壘已來不及，富邦無人出局攻佔一、三壘，范國宸高飛犧牲打攻下追平分，6:6再度平手。

11局上中信觸擊推進後，黃韋盛適時安打再度攻下超前分，下半局富邦也以觸擊推進，中信呂彥青連續解決最後2名打者，包括再見三振，保住中信重大的1勝。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手韋禮加。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手韋禮加。（記者陳志曲攝）

中信兄弟江坤宇利用投手暴投，跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）中信兄弟江坤宇利用投手暴投，跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟王威晨（左）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）中信兄弟王威晨（左）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸。（記者陳志曲攝）

宋晟睿高飛犧牲打。（記者陳志曲攝）宋晟睿高飛犧牲打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟岳東華。（記者陳志曲攝）中信兄弟岳東華。（記者陳志曲攝）

邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

富邦悍將葉子霆。（記者陳志曲攝）富邦悍將葉子霆。（記者陳志曲攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）

富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中