中職》黃韋盛延長賽致勝安 中信力克富邦終止2連敗

中信兄弟拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟和富邦悍將鏖戰到11局，中信黃韋盛打出致勝安打，7:6力克富邦。中信終止2連敗，拿下最近8場比賽的第3勝，穩住領先的態勢。

中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）

中信一開賽就發動攻，1局上江坤宇和王威晨連續安打，許基宏選到四壞球形成滿壘，靠著暴投和失誤跑回2分，詹子賢安打再下一城。

1局下富邦葉子霆、張育成和范國宸連續安打扳回1分，中信3:1領先。

第3局中信許基宏和詹子賢連續安打攻佔二、三壘，宋晟睿高飛犧牲打和岳東華安打各得1分，將比數拉開到5:1。

3局下富邦林岳谷和葉子霆連續安打攻下1分，第6局率先上場的張育成打出三壘打，范國宸擊出高飛犧牲打，富邦3:5落後。

第7局富邦周佳樂在2出局後安打，中信以江忠城入替先發投手韋禮加，一上場連投4個壞球，再被葉子霆二壘打清空壘包，富邦5:5追平，一路打進延長賽。

跑者先站上二壘的延長賽，10局上中信宋晟睿安打攻下超前分，下半局富邦觸擊，中信後援投手蔡齊哲選擇傳三壘已來不及，富邦無人出局攻佔一、三壘，范國宸高飛犧牲打攻下追平分，6:6再度平手。

11局上中信觸擊推進後，黃韋盛適時安打再度攻下超前分，下半局富邦也以觸擊推進，中信呂彥青連續解決最後2名打者，包括再見三振，保住中信重大的1勝。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手韋禮加。（記者陳志曲攝）

中信兄弟江坤宇利用投手暴投，跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟王威晨（左）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸。（記者陳志曲攝）

宋晟睿高飛犧牲打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟岳東華。（記者陳志曲攝）

邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

富邦悍將葉子霆。（記者陳志曲攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者陳志曲攝）

富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）

