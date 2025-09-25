中職》「來球場不能說只為了練球」 林詩翔透露強大祕訣

台鋼投手林詩翔。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋鷹猿戰，台鋼雄鷹守護神林詩翔後援1局無失分，拿下本季第28次救援成功，提前勇奪年度救援王，同時成為中職史上第一位拿到救援王的選秀落榜生。

林詩翔表示，每次上場好好把握教練給的機會，教練跟他講什麼時候上場，就是準備好，現在球隊剩9場例行賽，比較在意球隊的勝利，球隊正在拚季後賽門票，希望每次上場都能守住勝果。

林詩翔自律性強，勇奪救援王的秘訣，他透露，把吃飯、睡覺、練球這3件事情做好，體能訓練盡全力去做，重點是不要受傷，來球場思考今天到底要做什麼，來球場不能說只為了練球、打球，要去思考今天如果上場可能會遇到什麼狀況。

看到子弟兵的好表現，台鋼總教練洪一中說，林詩翔成長滿多的，從一開始跌跌撞撞，到後來知道怎麼跟打者對決，他的球速、控球和變化球差別不大，最大差別是，「我發現他有在思考東西，每次比賽結束他就會想，是有想法的投手。」

洪一中指出，一開始林詩翔挨打信心會不足，後來他的成績慢慢變好，相對地，自信心也愈來愈好，在投手丘上愈來愈聰明，知道怎麼面對打者，例如被打了之後，知道接下來要投什麼球，如果發現打者抓他的慢球，他就投快球，抓他的快球，他就投慢球，愈來愈懂得變化。

林詩翔本季出賽56場，其中48場壓軸上場，拿下28次救援成功，僅3次救援失敗，另有5勝5敗6次中繼成功，55.1局飆48K，防禦率1.92、被打擊率2成09、每局被上壘率1.10，表現亮眼，被看好能奪下新人王。

