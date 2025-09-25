自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「來球場不能說只為了練球」 林詩翔透露強大祕訣

2025/09/25 22:45

台鋼投手林詩翔。（記者王藝菘攝）台鋼投手林詩翔。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋鷹猿戰，台鋼雄鷹守護神林詩翔後援1局無失分，拿下本季第28次救援成功，提前勇奪年度救援王，同時成為中職史上第一位拿到救援王的選秀落榜生。

林詩翔表示，每次上場好好把握教練給的機會，教練跟他講什麼時候上場，就是準備好，現在球隊剩9場例行賽，比較在意球隊的勝利，球隊正在拚季後賽門票，希望每次上場都能守住勝果。

林詩翔自律性強，勇奪救援王的秘訣，他透露，把吃飯、睡覺、練球這3件事情做好，體能訓練盡全力去做，重點是不要受傷，來球場思考今天到底要做什麼，來球場不能說只為了練球、打球，要去思考今天如果上場可能會遇到什麼狀況。

看到子弟兵的好表現，台鋼總教練洪一中說，林詩翔成長滿多的，從一開始跌跌撞撞，到後來知道怎麼跟打者對決，他的球速、控球和變化球差別不大，最大差別是，「我發現他有在思考東西，每次比賽結束他就會想，是有想法的投手。」

洪一中指出，一開始林詩翔挨打信心會不足，後來他的成績慢慢變好，相對地，自信心也愈來愈好，在投手丘上愈來愈聰明，知道怎麼面對打者，例如被打了之後，知道接下來要投什麼球，如果發現打者抓他的慢球，他就投快球，抓他的快球，他就投慢球，愈來愈懂得變化。

林詩翔本季出賽56場，其中48場壓軸上場，拿下28次救援成功，僅3次救援失敗，另有5勝5敗6次中繼成功，55.1局飆48K，防禦率1.92、被打擊率2成09、每局被上壘率1.10，表現亮眼，被看好能奪下新人王。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中