自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》得點圈打擊率數據超高 吳念庭暢談心法

2025/09/25 22:58

台鋼吳念庭（左）勇奪單場MVP，由父親吳復連（右）頒發獎牌。（記者王藝菘攝）台鋼吳念庭（左）勇奪單場MVP，由父親吳復連（右）頒發獎牌。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹今天以5：2擊敗樂天桃猿拿下關鍵的一勝，吳念庭在3局下敲出2分打點二壘安打逆轉戰局，打下勝利打點獲頒單場MVP，老爸吳復連擔任這場比賽台語轉播球評，賽後頒獎給兒子，父子同框場面溫馨，吳念庭笑說，「他是很熱愛棒球的爸爸，希望可以多來球場講評，可以聽他講台語啊，他台語講那麼好，來了就贏了。」

本季吳念庭得點圈打擊率高達4成09，他說，壘上有人自己的攻擊策略比較乾脆，心情更亢奮，比較知道怎麼去打，希望把跑者送回來，這方面有下一點功夫研究，也希望壘上沒人可以多打一點。

台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）

吳念庭累計打擊率3成25暫居聯盟榜首，隊友魔鷹以3成18打擊率僅追在後，吳念庭說，第一名就是被別人追，一定會在意這件事，告訴自己一場打一支安打就好，以此做為目標，這樣內心比較平靜，用這樣的心態去打，可能比較能平常心去發揮。

台鋼爭奪季後賽門票進入關鍵期，接下來9場比賽場場關鍵，吳念庭認為，兩週前在大巨蛋還滿緊繃，大家打起來反而綁手綁腳，比較沒辦法發揮，現在有機會又沒有特別大的機會，大家更能平常心去打，這樣的感覺還不錯。

台鋼總教練洪一中說，上次對味全龍吳念庭在第1局轟3分砲，今天也是一樣，本來落後1分，他擊出深遠的二壘安打，把2分打回來，那一棒對團隊士氣提升很重要。

洪總說，「有人就是這樣，心理素質較好，緊要關頭的時候總能表現出來，每個人都想要表現，但你沒辦法平常心的話，反而會綁手綁腳，我們有很多場次，念庭成為那個鑰匙，一棒起來整隊就活過來。」

台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）

台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中