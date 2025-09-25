中職》得點圈打擊率數據超高 吳念庭暢談心法

台鋼吳念庭（左）勇奪單場MVP，由父親吳復連（右）頒發獎牌。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹今天以5：2擊敗樂天桃猿拿下關鍵的一勝，吳念庭在3局下敲出2分打點二壘安打逆轉戰局，打下勝利打點獲頒單場MVP，老爸吳復連擔任這場比賽台語轉播球評，賽後頒獎給兒子，父子同框場面溫馨，吳念庭笑說，「他是很熱愛棒球的爸爸，希望可以多來球場講評，可以聽他講台語啊，他台語講那麼好，來了就贏了。」

本季吳念庭得點圈打擊率高達4成09，他說，壘上有人自己的攻擊策略比較乾脆，心情更亢奮，比較知道怎麼去打，希望把跑者送回來，這方面有下一點功夫研究，也希望壘上沒人可以多打一點。

台鋼吳念庭勇奪單場MVP。（記者王藝菘攝）

吳念庭累計打擊率3成25暫居聯盟榜首，隊友魔鷹以3成18打擊率僅追在後，吳念庭說，第一名就是被別人追，一定會在意這件事，告訴自己一場打一支安打就好，以此做為目標，這樣內心比較平靜，用這樣的心態去打，可能比較能平常心去發揮。

台鋼爭奪季後賽門票進入關鍵期，接下來9場比賽場場關鍵，吳念庭認為，兩週前在大巨蛋還滿緊繃，大家打起來反而綁手綁腳，比較沒辦法發揮，現在有機會又沒有特別大的機會，大家更能平常心去打，這樣的感覺還不錯。

台鋼總教練洪一中說，上次對味全龍吳念庭在第1局轟3分砲，今天也是一樣，本來落後1分，他擊出深遠的二壘安打，把2分打回來，那一棒對團隊士氣提升很重要。

洪總說，「有人就是這樣，心理素質較好，緊要關頭的時候總能表現出來，每個人都想要表現，但你沒辦法平常心的話，反而會綁手綁腳，我們有很多場次，念庭成為那個鑰匙，一棒起來整隊就活過來。」

