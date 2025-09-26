自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》高錦瑋凌晨3點起床練球影響他 劉丞勳也要當「拚命三郎」

2025/09/26 06:35

雲豹球團顧問周俊三（左起），林信寬、高錦瑋、營運長顏行書。（TPBL提供）雲豹球團顧問周俊三（左起），林信寬、高錦瑋、營運長顏行書。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕來自健行科大的劉丞勳在今年TPBL選秀會上獲得新竹攻城獅青睞，成為本季狀元，對於新賽季他充滿期待，希望能展現「拚命三郎」的態度，努力在場上為每一顆球拚搏。

劉丞勳這季以狀元之姿加入攻城獅，但他認為，因為自己是菜鳥要從防守做起，新賽季給自己訂的目標是要成為「拼命三郎」， 從練習到球場上都是全力拚搏每顆球。

加入攻城獅至今已有一段時間，跟著球隊訓練、打交流賽，劉丞勳坦言，整體強度比跟在大學時期相比高很多，但在北海道的交流賽他也有不錯表現，讓他面對新賽季很有信心，「上了場其實滿得心應手，不會畏畏縮縮、會害怕那種感覺，感覺因為練習強度高，有銜接到比賽中，所以我覺得整體還不錯，不會軟手。」

同樣來自健行科大的高錦瑋給予劉丞勳肯定，期待他在新賽季表現，「他在大學時候如果有問題會主動來找我，是很認真的學弟。」

劉丞勳表示，其實自己深受高錦瑋影響，想成為跟他一樣好的球員。他透露，大學時期他看到小高都是凌晨3點多起床練球，因為健行通常是早上7點開始訓練，但小高會提早起床，大概4、5點時自己先去投籃，「不誇張，他真的是凌晨3點就起床，大概4、5點開始投籃，睡得都很少。」

劉丞勳認為，看著高錦瑋這麼努力，被他的精神感染，「自己身體條件比他更好，他都可以做到這樣了，為什麼我不行？所以我也希望可以成為跟他一樣好的球員，之前要選秀時，他也會提醒我，進入職籃要更認真。」

效法高錦瑋的精神，劉丞勳休季期間有空就是多訓練，他笑說，有時候會練到教練會提醒他要休息，但他看著許多學長們包含小高、林秉聖、林庭謙這些球員都是苦練後成功的例子，所以自己會繼續努力，新賽季也很期待和高錦瑋、阿巴西等過去學生時期的學長們交手。

攻城獅一哥高國豪（左）、總經裡張樹人、狀元劉丞勳。（TPBL提供）攻城獅一哥高國豪（左）、總經裡張樹人、狀元劉丞勳。（TPBL提供）

