網球》球王艾卡拉茲帶頭發聲 爭取提高大滿貫賽事獎金

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）認為，當今網壇情況「一團混亂」，直言職業網球運動員值得更好、更公平的待遇，眾頂尖球星也已聯名向大滿貫賽事發出正式信函。

「我們都是網球運動員，正在全力爭取應有的福利。」本週正在日本參賽的艾卡拉茲，直言目前ATP（職業男網）和大滿貫賽事之間的情況一團糟，「我們希望所有球員都能夠齊心協力。」據報導，包括義大利名將辛納（Jannik Sinner）、美國好手高芙 （Coco Gauff） 和白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡 （Aryna Sabalenka）等大咖都簽名聲援，這也是頂尖球星們共同發出的第2封信，希望年度四大賽享有更多獎金收入以及發言權。

請繼續往下閱讀...

艾卡拉茲於美國公開賽第2度奪冠之後首度參戰，ATP500等級的東京網賽虛驚一場，克服開賽第5局左腳踝扭傷，終以6：4、6：2 擊敗阿根廷對手巴艾茲（Sebastian Baez），22 歲的西班牙頭號種子開胡晉級16強，「說實話，我原本很擔心，腳踝感覺不太好，還好包紮後能重新上場，希望盡快恢復。」他次輪對手為比利時伯格斯（Zizou Bergs）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法