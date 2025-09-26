網球》辛納丟球王寶座後北京開胡 盛讚艾卡拉茲表現出色

辛納。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）丟掉世界球王寶座後，轉戰中國網球公開賽強勢開胡，這位義大利頭號種子直言，同被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）表現更加出色，重返全球No.1實至名歸。

「艾卡拉茲近幾個月狀況極佳，不但參加的比賽比我多，而且一直保持著高水準演出，贏得多座冠軍，憑藉這些非凡戰績，他理應成為世界第一。」讓出長達年餘球王頭銜的辛納，展現大將之風與高情商推崇22歲勁敵，儘管艾卡拉茲今年並未在北京尋求衛冕，而是改往東京出賽，排名落居第2的辛納贏球後仍說：「從現在到賽季結束還有幾場重要大賽，我會全力以赴。我唯一能說的是，對於自己賽季表現非常滿意，而且不會太在意排名。」

24歲的辛納揮別先前美國公開賽衛冕失利陰霾，在這項男女共站、ATP500等級的北京職業賽火力全開，挾著77%第1發進球率，2個6：2橫掃前美網冠軍的克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic），安抵單打16強，次輪遭遇會外賽殺入的法國對手阿特馬納（Terence Atmane）。

