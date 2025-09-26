自由電子報
MLB》大谷翔平本季第54轟出爐！山本由伸6局不問天助道奇國西封王

2025/09/26 07:07

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與響尾蛇系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平敲出本季第54轟，加上山本由伸6局無失分好投終於不「問天」，幫助道奇8：0完封響尾蛇奪下2連勝，也連續4年在國聯西區封王。

道奇2局上點燃攻勢，佛里曼（Freddie Freeman）與帕赫斯（Andy Pages）兩支陽春砲取得2：0領先，貝茲（Mookie Betts）也在2出局滿壘時貢獻適時安打，道奇4：0領先響尾蛇。

4局上1出局三壘有人，大谷翔平逮中克里斯麥（Nabil Crismatt）的82.4英哩低角度變速球，一棒夯出中右外野方向2分砲，本季第54轟出爐，連續兩年都猛扛54發全壘打，擊球初速102.3英哩，飛行距離406英呎。隨後佛里曼再補上2分砲，上演單場雙響砲，道奇4局打完就以8：0領先，奠定勝基。

日本王牌山本由伸再度繳出超優質先發，主投6局用94球有61顆好球，僅被敲出4支安打無失分，投出2次保送與7次三振。今天在隊友罕見且強大的火力支援，加上牛棚的史考特（Tanner Scott）、克萊茵（Will Klein）與班達（Anthony Banda）難得各吃1局皆力保不失，山本也喜收本季第12勝，賽後防禦率2.49。

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

大谷翔平今天5打數1安打就是全壘打，貢獻2分打點，攻下1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.280，攻擊指數1.010。道奇今天分區封王魔術數字歸零，連續4年稱霸國聯西區，也是近13年以來第12度國西封王，賽後也直接噴起香檳浴慶祝。

道奇連續4年國西封王。（取自道奇官方X）道奇連續4年國西封王。（取自道奇官方X）

